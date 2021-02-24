العفو نحچي على تأخر لُقاح كورونا؟

✍️ إياد الإمارة ||

· فدوة لحد يزعل ويعتبرها تهديد للوطن والمذهب؟

▪ حكومتنا الموقرة وقوانا السياسية من كل الاطياف والأديان والأعراق والتوجهات صبحكم ومساكم الله بالخير وسالمين وسالم وطننا بكم..

گواكم الله على التعب وما قصرتوا ويانا والعراق إن شاء الله بيكم من تقدم إلى تقدم ومن إنجاز إلى إنجاز "وهاي مو دعايات سياسية لأحزاب تحمل هذه الأسماء هي حچايات أهلنا"..

سعر الدولار ارتفع مو مشكلة..

تعيينات ماكو مو مشكلة..

الرواتب تتأخر مو مشكلة..

داعش جاي تغير وتصول وتقتل بولدنا هم مو مشكلة..

أكو چم فاسد يكتب بالإعلام وعلى مواقع "الشوشل ميديا" ويگول الفساد بالعراق باقي ويتمدد هم مو مشكلة "نگدر نشتكي عليهم ونحول الشغلة للمحاكم"..

كل مشكلة ما عدنا بهذا البلد!

يمكن أو إحتمال او لربما أو تقريباً أن "الشعب" هو المشكلة..

لذا نحن نراهن على حلمكم وصبركم وتحملكم وأناتكم يا علية القوم الكرام.

لدينا سؤال صغير وسهل وبكيفكم تجاوبون عليه لو ما تجاوبون أنتم ووقتكم وظروفكم وإلتزاماتكم!

السؤال هو (وين صار اللُقاح مال كورونا)؟

العفو: حتى النخل طلّع وتفتح طلعه "النضيد" وراح نلقحه ولقاح كورونا شو ماكو؟

فلوس ماكو؟

معذورين..

وقت ما عدكم؟

معذورين..

اللُقاح ما متوفر؟

معذورين..

الشعب يولي وما يستاهل؟

هم معذورين..

أرجو منكم جميعاَ أن تتقبلوا إعتذاري، أخذت من وقتنا وشغلت أنفسنا عنكم، لذا أرجوكم أعذروني.