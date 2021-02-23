المقالات

أنيس النقاش المقاوم الحر..


 

✍️ إياد الإمارة ||

 

▪ أنيس النقاش من مواليد العام (١٩٥١) في  العاصمة اللبنانية بيروت، الراحل أنيس نقاش طيب الله ثراه عرفناه عبر مختلف وسائل الإعلام محللاً سياسياً ومنسقاً لشبكة أمان للبحوث والدراسات الإستراتيجية، وفي الحقيقة إن النقاش وعبر سيرة حياة عطرة حافلة بالإنجاز أكبر من ذلك بكثير فهو مناضل مخضرم عاش محنة الأمة ومقاومتها الشرعية وهي تواجه المشروع الصهيوني العدواني الغاصب لأرض فلسطين، وتجمع النقاش رحمه الله علاقات طيبة مع رجالات هذه المقاومة وشبابها الذي لا يزال يواصل السير حتى الخلاص من هذا المشروع الهدام.

 التحق المرحوم النقاش بصفوف حركة فتح الفلسطينية  في مطلع شبابه عام (١٩٦٨)، ومن صفوف هذه الحركة إنضم رحمه الله إلى العمل الطلابي والعمل التنظيمي اللبناني.

و تولى النقاش عدداً من المسؤوليات الأمنية في فلسطين ولبنان ودول إوربا، كان للنقاش دور مهم ومحوري في تنسيق العلاقة الإيجابية بين قيادة الثورة الفلسطينية وقيادة الثورة الإسلامية في إيران.

ويُعد النقاش رحمه الله من أوائل الذين أطلقوا تشكيلات المقاومة في جنوب لبنان بعد الاحتلال الصهيونية للجنوب عام (١٩٧٨) وكان له دور بارز في هذه المقاومة التي تمكنت بعد ذلك من دحر الإحتلال وتحرير الجنوب اللبناني.

كشف المرحوم أنيس النقاش الكثير من خفايا وأسرار الحرب الأهلية في لبنان وبين تعقيدات مشاهدها الدامية لكونه قد عاصر هذه الحرب وسبر أغوارها، وقد ساعدت المعلومات التي قدمها رحمه الله في بيان أسباب هذه الحرب ودوافعها ومخاطرها الجمة وأزاح الستار عن بعض ما حاولت قوى معادية التعتيم عليه لكي تبقى نار الفتنة متقدة في بلد أصبحت مقاومته تشكل رعباً حقيقياً للكيان الصهيوني.

 الراحل أنيس النقاش رحمه الله إبناَ باراً من أبناء المقاومة بقي حتى توفاه الله تبارك وتعالى قبل أيام وفياً لها صادقاً في حبه ودعمه لها بكل أشكال الدعم المتاحة أمامه، ولم يدخر جهداً في دعم كفاح الشعب الفلسطيني ضد الإحتلال الصهيوني، وفي دعم ثورة الإسلام الكبرى في إيران، وفي الوقوف مع حزب الله اللبناني في قضيته العادلة، ومع كل المقاومة التي تواجه زمر الإرهاب التكفيري الذي يستهدف إستقرار المنطقة ويحاول الإستحواذ على مقدراتها.

رحم الله السيد أنيس النقاش فقيد المقاومة وأسكنه فسيح جنته وألحقه بمَن سبقه من الصالحين والشهداء والصديقين، وسيستمر أصدقاء وأبناء هذا المقاوم العتيد بالسير على هذا الطريق حتى يتحقق النصر.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هل يوجد في العراق سياسي واحد هدفه خدمة العراق والعراقيين لا خدمة نفسه؟!
كيف نؤسس لعمل إعلامي ناجح/ القسم الثالث
كيف؟ (١)
سنة اولى .. جائحة
أنيس النقاش المقاوم الحر..
حزب البعث يقضي على نَفسه بنفسه
البيت الشيعي ،، الحقيقة والابعاد
الشهيد الحي..!
إصبع  على الجرح..آهات من العراق
مصطلح الخلايا النائمة..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسال الله العزيز الرووف بحق نبينا نبي الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكمورحمة الله وبركاته ,, نسال الله عز وجل بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
أعداء العراق يتوحدون ويتحالفون ويعلنون الحرب على العراق والعراقيين
زيد مغير : السيدة الكريمة سميرة الموسوي مع التحية . فقط ملاحظة من مذكرات العريف الان بدليل من الفرقة ١٠١ ...
الموضوع :
بئست الرسالة ،والمرسلة؛ النفاية رغد القرقوز.
طاهر جاسم حنون كاضم : الله يوفقكم ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
ابراهيم - ابو حيدر : سلام عليكم . اقترح ان تطلقوا موقعا = سايد الكتروني = مع العتبات المقدسة للتسجيل وستكون له ...
الموضوع :
سَجِّلوا أسماؤُكم في سجِّلِ المُمَهّدين ..
زيد مغير : بعدظهور الأرملة الحمقاء رغد بنت جرذ العوجة على قناة العربية قام بعض البهايم على وسائل التواصل الاجتماعي ...
الموضوع :
مابين رغد وابو طبر ضاع الخبر..!
امل جمال : حديث شريف بحثنا على الحفاظ من التصحر ...
الموضوع :
دعوات الإسلام للحفاظ على البيئة
المهندسة بغداد : اللهم البسه ثوب العافية والسلامة وبارك لنا بالنزر الثليل من المؤمنين ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مصطفى : بارك الله فيك وجزاك خير الجزاء ...
الموضوع :
من هم الأسياد يا رغد إبنة سيد الحفرة..!
مصطفى : احسنتم بارك الله فيكم ...
الموضوع :
طموح امريكا ومثلث الرعب الشيعي
فيسبوك