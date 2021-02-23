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الكاتب الأستراتيجي انيس النقاش بذمة الله..يعيش مخلدا


 

هشام عبد القادر||

 

من اليمن العزيز المقاوم الى لبنان المقاومة والى كل دول محور المقاومة نبعث خالص التعازي القلبية بوفاة المغفور له الكاتب والمحلل السياسي الأستراتيجي المنسق العام لشبكة امان للدراسات الأسترايجية نعزي جميع افراد أسرته الكريمة وكل أحرار العالم بمختلف اللغات. . لقد كان مناضل مجاهد في سبيل نصرة القضية الفلسطينية ونصرة الشعوب المظلومة كافة داعما لدول محور المقاومة وما زالت روحه في هذا السبيل لم يموت إنما ارتفعت روحه الى علين لتشهد بقول الحق مؤيدا وناصرا للشعوب المظلومة روحه لا زالت محلقة في سماء الوجود تدعم احرار العالم بمختلف اللغات ولا ننساه ولن ننسى ذكره سيخلده التاريخ الى الأبد ومع رفقاه من الشهداء والصديقين والصالحين إن شاءالله بعين الله وبرحمته. 

وانا لله وانا اليه راجعون.

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