ذكرى مولد أمير المؤمنين علي "ع" يوم الأب العراقي

✍️ إياد الإمارة

▪ السلام عليك يا أمير المؤمنين ويا مولى الموحدين ويا يعسوب الدين..

السلام عليك يا أول المجيبين ويا وصي الرسول الأمين يا زوج البتول يا أبا الحسن والحسين.

سيدي يا علي وقد فتح الله لك بيته يستقبلك بحفاوة لتقع ساجداً موحداً له تبارك وتعالى تقتفي أثر الرسول "ص" تلوذ به تسمع رنة الوحي وترى مكانه.

يا سيدي يا علي هذا رسول الله "ص" يقول فينا:"مَن كنتُ مولاه فهذا علي مولاه" وهو "ص" مدينة العلم وأنت بابها، آخا بينه وبينك وكنت خير من أطاع الله ورسوله.

في ذكرى مولدك الأغر بين جدران بيت الله وقد إنشق الجدار يستقبل قدومك قدوم الخير قلنا ونحن نستذكر ابوتك خلف رسول الله "ص" لهذه الأمة ونحن نستذكر إمارتك للمؤمنين ولا أمير لهم غيرك، قلنا: لنستذكر آبائنا في "يوم الأب العراقي" فلا أكرم ولا أحب إلى قلوبنا من هذا اليوم الذي أشرقت فيه الأرض بنور ربها وولد علي عليه السلام.

لنكرم آبائنا في ذكرى مولد إمامنا علي "ع" ولنجعل من هذا اليوم المبارك عيداً للأب فكما أن هناك عيد للأُم وآخر للمعلم والطالب والعامل..

ليكن مولد إمامنا عليه السلام عيداً للأب.