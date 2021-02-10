لا شرقية ولا غربية ثورة إسلامية قامت ولم تقعد..

هشام عبد القادر *||

قامت الثورة الإيرانية الإسلامية بقيادة روح الله الخميني حيث مهد للثورة بعلوم ومعارف إسلامية صحح بها مفاهيم ومعارف رفعت من مستوى إيران وبقية الدول المقاومة للظلم والإستكبار العالمي لقد تم نفي روح الله الخميني قدس الله سره الى فرنسا لعدة اعوام قد تجاوزت الخمسة عشر عام. ولم تنكسر إرادته رغم كبر سنه لم ييأس من روح الله. عاد الى إيران في واحد فبراير 1979م بعد ما قام الشعب الإيراني بمظاهرات اطاحت بالحكم البهلوي،حكم الشاه الذي جعل من إيران دولة علمانية خدمت و تخدم قوى الشر العالمي مدة حكمه ومن خلال الثورة الإيرانية الإسلامية ثورة روح الله الخميني المجدد انطلقت بداية العصر الجديد في 11فبراير 1979م تمت الثورة بنجاح وإعلان الحكم الإسلامي الأصيل بعدة شعارات إسلاميةهادفة لاشرقية ولا غربية وفلسطين لفلسطينين ليس للمحتل الصهيوني وتم طرد السفير الصهيوني وغلق السفارة الإسرائيلية ودعمت الثورة الإسلامية الإيرانية قضية القدس،من يومها وما زالت مستمرة ومن خلال الثورة الإيرانية نهضت دول محور المقاومة وتشكلت دول ممانعة رافضة للظلم وتوحدت صفوف الشعوب المظلومة لرفض حكومات ظالمة طغت في البلدان العربية والإسلامية. وقامت الثورة الإيرانية الإسلامية وأستمرت ولم تقعد وستواصل طريقها نحو تحرير الشعوب المظلومة وقيام دولة إسلامية تعم العالم على نهج وطريق الحق المستمد من النهج المحمدي العلوي الفاطمي طريق وسفينة النجاة التي تصل بالشعوب للمدينة الفاضلة التي بابها الإمام علي عليه السلام باب مدينة الرسول الأعظم سيدنا محمد صلواة الله عليه وآله.

والحمد لله رب العالمين

*كاتب يمني.