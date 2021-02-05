المقالات

شحصلنة من تشرين السودة؟!


 

✍️ إياد الإمارة ||

 

▪ شحصلنة من تشرين السودة؟

الرواتب متأخرة على الموظف المسكين وشابع قهر..

الخدمات متوقفة ويخربون بالچانت مسواية وهي قليلة..

الأمن ماكو وداعش يومية گاطعة بشبابنا..

نحچي بالميزانية "قانون معاقبة الشعب العراقي الجديد" لو لا؟

ميزانية مقاولين..

ورفع سعر صرف الدولار؟

چا تشرين شنو سوت؟

من سودة بوجه تشرين وخصوصاً مَن دعم تشرين.

v    خل نضحك شوية..

يوم أمس كنتُ "مجبراً" لسماع مجموعة من معممين يعملون لصالح العتبة الحسينية المقدسة، تحدث أحدهم -عرضاً- عن التظاهرات وكيف أرادوا دعمها!

وقد نظموا لقاء خرجوا من بعده لإرشاد الناس لكي يتظاهروا بسلمية ومدنية حسب زعمهم، وبمجرد أن صعد جناب السيد المنصة حتى قابله المتظاهرون بهتافات:

شلع .. قلع .. كلهم حرامية.

بأسم الدين باگونا الحرامية.

ولم يستطع السيد المسكين التفوه بكلمة واحدة!

لا فاد طبخ ونفخ العتبات ولا ولا..

چا إلمن گلتولهم أبقوا بالشارع؟

v    شنو تحققت المطالب؟

لو انتم رايدين هاي العقوبات الهسة يتعرض لها المواطن العراقي قليل الحيلة؟

هسة نضحك لو نبچي؟

بالمناسبة انا واحد من الناس ما راضي عن وضع ما قبل تشرين السودة أُقسم بالله العلي العظيم..

يعني شلون راضي والأخ الحفيد الأغبر قدم النفط العراقي هبات لقوى الإستكبار العالمي وخلصها علينا چذب عود يصدر كهرباء وإن كان كل عمله  مشرعن "بفتوى" وكان رئيس الوزراء ما يگدر يحچي وياه لو يتدخل بعمله؟!

شلون راضي ووزاة التربية بيد واحد ما يصلح أن يكون معلماً وهو بكل بدائيته وغطرسته وتكبره "البدائي"، وبعد كل فشله الذريع يُكرم بمنصب أعلى؟

يعني معقولة راضي على وزير يفرون بيه من وزارة لوزارة ماعدهم غيره وكأن ماكو بهذا البلد واحد كفو غيره؟

لا راضي على حكومة السيد العبادي "فاز بالإنتخابات بأصوات السيد المالكي" ولا على عادل عبد المهدي "الذي إدعى إعتزال العمل السياسي" ولا على كثيرين غيرهم والأسباب واضحة للجميع.

لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن أقبل أو أرضى بوضع تشرين "السودة" وما بعدها من خراب يستهدفنا جميعاً بطريقة خشنة وناعمة..

ولا أقبل ولا أرضى بكل الدعم الذي قدمه مَن قدمه لتشرين وهو ساكت الآن أمام ما نتعرض له الآن من إنتهاكات تعسفية بحجة أن صوته قد بُح..

سأكتب صارخاً بوجهه هؤلاء وهؤلاء واذكرهم إن الله تبارك وتعالى يسمع ويرى ويعلم بالنوايا وهو الحكم العدل وعنده تجتمع الخصوم.

لم نكن بهذا المستوى من التراجع والتردي الذي نحن فيه الآن عندما كانت الألسن صادحة "تسف وتتف" والفساد ومكافحة الفساد واسطوانة الوطن والدين والناس!

بل على العكس كدنا أن نتنفس الصعداء..

v    درت معايش الناس،

والأمن عاد نسبياً إلى الربوع.

والعراق أصبح ورشة عمل مترامية الأطراف من مجمع بسماية السكني في بغداد إلى جسر الشهيد محمد باقر الصدر "ره" في البصرة، وإن كان يعطلها بعض الذين عطلوها لأسباب "نفسية" تتعلق بعقد الهزيمة الكامنة في عقولهم المريضة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شحصلنة من تشرين السودة؟!
لله في خلقه شؤون..وسائل التواصل وتزييف الحقيقة
قراءة في مسيرة الثورة الاسلامية
رسالة الى قادة الحشد..تداركوا امركم..!
كلمة وموقف ..!
 لعبة تشتيت الأصوات..!
مقتطفات من تعليقاتنا على ما ينشر في صفحات الفيس بوك /3
منى وكيف تأسست أول ميليشيا في الإسلام؟!
تحقيق العدالة الاجتماعية لتلبية الاحتياجات المهمة
الوطن يباع بالتفصيخ !!!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
زيد مغير : ارجو من السيد عبد الأمير المياحي طلب عرض ابن مشتت إلى أخصائي امراض عقلية وكذلك نريد أن ...
الموضوع :
النائب عبد الامير المياحي : الكاظمي ضرب اهل الجنوب بكل الطرق ومنح حقوقهم لكردستان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله واله الاطهار المظلومين وبحقهم عليك ان تصلي على ...
الموضوع :
الفاتحة لأم البنين ..!
مواطن مقهور : احيي فيكم استخدام الاسم الثلاثي لمن اعتلى منصب رئيس الوزراء فهذا الاستخدام يتناسب قدره ويفي بالمصداقية ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء مشرق عباس يتستر على احد قياديي داعش ومن المشاركين في جريمة سبايكر ويمنع اعتقاله
شريف الشامي : الخزي وعار على ما تفعلون من موظف ارشيف الى رئيس وزراء في العراق اي امه انتم ، ...
الموضوع :
رغم انتقادها شعبيا.. صحيفة تابعة لال سعود تمتدح تغييرات الكاظمي الأمنية وتصفها بـالجريئة
مواطنة : احسنتم كثيرا ً لطرح موضوع مفصلي ومهم ، فوزارة التربية اسيرة ومنذ عقود لعقلية مشكوك في نيتها ...
الموضوع :
التعليم الزائف..!
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم بحق محمد واله الاطهار العن الظالمين ودك اوكار الظلم واعداء ال البيت الطيبين الطاهرين عليهم افضل ...
الموضوع :
رويترز: دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض والسبب غير واضح
زيد مغير : لو دققنا اسماء المجرمين المحكومين لوجدنا بأن لديهم إخوة وأبناء اعمام واقارب ضمن جلاوزة اتحاد القوى . ...
الموضوع :
النائب حامد الموسوي : تحفظ اتحاد القوى على دعوات اعدامات الارهابيين طعنة للقضاء
رياض التميمي : اتفق معك باننا امام غزو ثقافي كبير وخطير وهو ظاهر ولا يمكن أخفائه او انكاره وهو متوقع ...
الموضوع :
مقاومة الغزو الثقافي..مسؤولية من ؟!
زيد مغير : ملاحظات ١ موفق الربيعي أفرج عن ارهابيين سعوديين حينما كان مسؤول الأمن القومي وا يذلهم بطائرة C130 ...
الموضوع :
سجن الحوت نموذج يحمي الإرهاب..!
حيدر عنين عواد : السلام عليكم ارجو اجراء الكشف على صيانة الكهرباء و العداد الخاص بالميزانية في الدار المرقمة 3561/ 2وان ...
الموضوع :
مديرية توزيع كهرباء النجف الاشرف تباشر اعمال صيانة وتفتيش وتصليح
فيسبوك