وقفتان .. بين يس خضر و"الزعيم" الشيعي جواد الخوئي!

✍️ إياد الإمارة ||

▪ لا ضير بأن يقوم السيد قاسم الأعرجي وهو مسؤول رفيع في الحكومة العراقية بزيارة مواطن عراقي فنان يرقد مريضاً في إحدى المستشفيات..

الأمر طبيعي جداً، واعتقده في بعض الأحيان واجباً مع جميع النخب من أكاديميين ومثقفين وفنانين ورياضيين وشخصيات إجتماعية.

قد يعترض البعض بأن الفنان خضر غنى للطاغية المقبور صدام "سيدي شگد انت رائع.." وله الحق في ذلك، لكن تبريرنا إن حاله حال الكثير من الفنانين والمثقفين الذين يُحتفى ببعضهم ويُكرموا من قبلنا ولا معترض..

هناك شاعر معروف ينتمي إلى أسرة دينية هي الأخرى معروفة أنشد في الطاغية صدام ما لم ينشده المتنبي في كافور الاخشيدي، ويحظى هذا الشاعر "البعثي" بالتكريم والتقدير لأنه من آل فلان الذين لا يأتيهم الخطأ أو الباطل..

بس الفقرة يشملهم الإجتثاث ويطلعون كفرة وإذا واحد يزورهم فهو خارج الدين والملة!

عدنا بالبصرة مجرم "عتيد" چان "قواد" أجلكم الله عند المجرم مهدي الدليمي جزار جهاز القمع الصدامي وكاسر أرگاب الوادم ما حاجة أگول هسة هذا "القواد" وين! وليش؟

والليش مالته مثل الليش مالت شاعرنا النجفي.

الشيعة "الفقرة" عوزهم زعامات جديدة حتى يطلعنا زعيم جديد بالباكيت من الحظ و اليانصيب الإنگليزي الأغبر!

حفيد السيد الخوئي السي جواد "دام عزه"..

ويفتر الزعيم الشيعي الجديد من الفاتيكان للفاتيكان ينظم زيارات ويعقد إجتماعات ويبرم إتفاقات، ومرجع " يتاني القرار بين السيد جواد الخوئي والبابا يلتقي بالسيد لو ما يلقي!

يا سلام .. خوش طبلوا بروس المعدان!

وهذا الزعيم يريد ربع وضحايا لو هيچ يخلصها علينا قيمة وقامة و العراق ما تقوم له قائمة؟

زعامة جديدة بروس اليتامة.

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