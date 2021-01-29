هل بدأ البعض بالقفز من سفينة السيد الكاظمي؟

✍️ إياد الإمارة

▪ شخصياً لا اتوقع أن يكون ذلك مبكراً وفي هذا التوقيت بالذات، إذ "الطبخة" لم تكتمل بعد ولم يحن أوان الإدعاء بتقديم ملفات السيد الكاظمي إلى النزاهة و ادعاءات أخرى غير حقيقية للنأي بالنفس عن فضيحة جديدة كانوا قد تسببوا بها كما تسببوا من قبل بفضائح كثيرة يندى لها الجبين تسببت وستتسبب لهم في كل مرة بخسائر متكررة، ولا يحسبوا إن ما يحصلوا عليه من مال حرام من عمولة أو من شركة تعمل لصالحهم أو مملوكة لهم، لا يحسبوا ذلك مكسباً ولا حتى وقتياً..

الشغلة مو هيچ وهاي سنن التاريخ اقروها رجعولها شفاد المال الحرام وشخلف غير الفشل الذريع!

السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الموقر لن يستطيع تحقيق وتنفيذ برامج "الجماعة" بالمرة، هو عاجز عن ذلك، هذا ما يتسرب من مراكز بحثية قريبة من دوائر القرار الأمريكية، ومن مراكز نفوذ مرتبطة بأجندة عدوانية في المنطقة "السعودية، الإمارات".

وكل ما أستطاع رجل الأمن والصحفي السابق فعله هو التضييق على العراقيين بشدة بغير إرادته، وهذا التضييق يمكن رفعه سريعاً لأنه وفي وضع مثل العراق ليس له أن يكون مزمناً.

الناس متذمرة جداً من السيد الكاظمي، متذمرة من كل تصرفاته وقراراته ، تذمرها من عدد من السياسيين ومن بعض الكتل السياسية، وتذمرها من الذين تحججوا بأصواتهم المبحوحة وما هي بمبحوحة، لكن "الناس" يمنعهم الخوف والحياء من البوح بشكل واسع بهذا التذمر العارم، لكن الحقيقة الواضحة إن التذمر موجود وإن كان همساً فسيتحول في يوم من الأيام إلى صراخ مدوي.

اعود إلى موضوع القفز من سفينة السيد الكاظمي، فسوف لن يكتب لمَن يقفز النجاة من الغرق أبداً، فهؤلاء في وسط البحر لوحدهم أن بقوا في السفينة غرقوا وإن قفزوا منها غرقوا وسيكونوا طعاماً لأسماك القرش التي تحيط بهم لتلتقمهم بعد أن كانت تدفع بهم ليلتقموا العراق ويعيثوا فيه الفساد، عليهم أن يدركوا ذلك، كما عليهم أن يدركوا انهم وصلوا إلى نقطة اللاعودة إلى الوراء والبداية من جديد .. عليهم أن يستسلموا لمصير الضياع الذي وضعوا أنفسهم فيه بإرادتهم نتجية الجهل والجشع.

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