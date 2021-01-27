شمس السيدعلي خامنئي تشرق في قلوب العارفين ..

هشام عبد القادر ||

إليك سيدي القائد علي الخامنئي حافظ سر الصحوة التي عمت الوجود الإنساني وارث روح الله الخميني المجدد قائد الثورة الإيرانية المباركة الشجرة المباركة التي اشرقت بنورها بقلوب الصادقين والمحبين . إليك نبعث السلام ليكون قلبنا سليم نشكر قلبك الطاهر ولسانك لسان الصدق التي لم تكن يوما تخطئ في بيانها . اليمن منتصرة بلا شك وانتم قول فصل مبشرين بالنصر .. نحن من اليمن بفضل روح المقاومة الحسينية والمسيرة الجهادية الكربلائية والملهم الأول ابا الأحرار الإمام الحسين عليه السلام ومدينة السلام سيدنا محمد صلواة الله عليه وآله المدينة الفاضلة التي يحلم بها كل الفلاسفة وبابها الإمام علي عليه السلام وعمودها القائم وعد الله الذي وعد ملائكته بأن تشرق الأرض بنور ربها ويرث الأرض عباد الله الصالحين نحن على امل بتوقف ابليس باليوم المعلوم الذي توعد بحجب الأمة عن الصراط المستقيم فقد اختلفت المدارس عن المدينة الفاضلة وهي اعمق مما تصورته فلاسفة العصر والزمان بكل العهود القديمة والحديثة وهي بالحقيقة ام الكتاب الفاتحة الفاطمة صراط الله المستقيم صراط الذين انعمت عليهم النعمة التامة الدائمة الأبدية الحبل والعروة والتمسك والإعتصام هي باب الوصول للعالم الفاضل عالم الحقيقة سدرة المنتهى عندها جنة المأوى دار السلام انا لله وانا اليه راجعون لنحيى حياة ابدية سعادة كاملة . ولا عدوا لهذا العالم الفاضل إلا ابليس وجنوده الذي توعد بالقعود على الصراط المستقيم . ولكنه موعود بيوم معلوم بتوقف الشر والنفس الأمارة بالسؤ . ونحن قبل ذالك اليوم نؤمن قبل يوم الفتح .ونؤمن بالأمر الذي من عند الله.

سيدي الخامنئي وكل سادتنا في كل دول محور المقاومة في لبنان وسوريا واليمن والعراق وفلسطين وفي كل بقاع العالم كل الأحرار نتمنى تصل رسالتنا التي تعبر عن مجمل الود للجميع فانتم امل وحدة الشعوب العربية والإسلامية والإنسانية بمختلف اللغات

كم هو جميل أن تتوحد الأمة ليكون الأمة كقلب واحد سليم فكم نشاهد اليوم الميزة في اشخاص حملوا روح امة

إبراهيم عليه السلام كان أمة واليوم هناك يشاهد العالم هناك نموذج من دول محور المقاومة تخرحت معاني ومفهوم امة واحدة كما كان ابراهيم عليه السلام امة كذالك روح الله الخميني امة وكذالك شهداء دول محور المقاومة امة . وخير امة اخرجت للناس هم سيدنا محمد وآل سيدنا محمد عليهم السلام . اللهم إجعلنا على العهد محبين مواليين متمسكين معتصمين معلنين الولاء لأهل الولاء ولاية الله ورسوله والمؤمنين ونعلن البراء والكفر بالجبت والطاغوت كل المستكبرين بالأرض نكفر بهم كفرا مطلق لنتمسك بعروة الله الوثقى

والحمد لله رب العالمين

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