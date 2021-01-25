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25 يناير تسقط عروش الإرهابيين المعتدين


 

هشام عبد القادر||

 

 

اللهم إجعل اول يومنا صلاحا واوسطه فلاحا وأخره نجاحا بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد ..

في يوم الإثنين تخرج كل الأحرار باليمن ينشدون الحرية ويرفعون صوت واحد هيهات منا الذلة ويعرفون العالم والوجود وكل الإنسانية بمختلف اللغات إن اليمن يمن الحضارة والسلام والعروبة لم تعتدي على أحد بل معتدى عليها من قبل الإدارة التراميبة الصهيونية السعودية ويعرف العالم إن الإرهاب والذبح والسحل والتفجيرات والإغتيالات مستوردة من المخابرات الإمريكية الصهيونية السعودية وعبر التاريخ مطابخ الغدر معروفة من أين مصدرها والحاضر والزمن المعاصر يثبت من هم الإرهابيين الذين يغدرون من أبرز صفاتهم الغدر الإغتيالات السحل الذبح نبش القبور عدم إحترام الإنسانية والشعوب لم يحترموا الأحياء ولا الأموات هدفهم الربح والنفوذ وإحتلال الأوطان ونهب الثروات .. وأسلحتهم وطيرانهم اعتدى على اليمن واحتلوا المناطق التي تحتوي على النفط والغاز واحتلوا الممرات المائية والموانئ وقتلوا البشر واهلكوا الحرث والنسل ..والعالم يشاهد ذالك يعرفوا من ينشر الفتن والفوضى بكل بلدان العالم. 

وأخر عملية إرهابية تمت في سوق بغداد بالعراق في حي يملئه كثير من الناس ..

فلتخرج كل الشعوب العربية والإسلامية تعلن إن الإداراة الأمريكية الصهيونية السعودية هي إم الإرهاب

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