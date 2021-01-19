المقالات

دول محور المقاومة وسامها الفداء لتحيى الإنسانية ..


 

هشام عبد القادر ||

 

اولا نعرف من هم دول محور المقاومة ولماذا تم التسمية بذالك؟

دول محور المقاومة إيران ،فلسطين، اليمن، العراق ،سوريا ،لبنان

إضافة اليها كل الحركات التي ترفض الظلم والعدوان أينما كانوا وباي لغة. . 

وتم التسمية بذالك المصطلح مقاومة وذالك سبب واضح مقاومة الظلم واي ظلم حاصل هو ظلم وعدوان وإعتداء واضح على الإنسانية والمقدسات. .

أنطلقت الثورات الإنسانية رافضة للظلم والإستكبار العالمي لتطبيق قوانين الحرية للإنسانية ..نرى بواقعنا الملموس ابناء فلسطين يقاومون بالحجارة وهي اول مقاومة انطلقت لرفض تدنيس المقدسات الإسلامية. .ونهضت الدول المقاومة بداية من منطلق ثورة روح الله الخميني رحمه الله هو الأساس في نفخة الروح الجهادية والتغيير في إيران ومنها في جميع المناطق في الشرق الأوسط انطلقت ثورته لتحيي مبادء وقيم الإسلام المحمدي الأصيل ويتسائل البعض كيف إسلام اصيل هل بقية الشعوب ليس إسلامها اصيل لم نقصد ذالك بل أحياء روح الثورة الربانية التي رفعت مقام المسلمين بحق وحقيقة بعدما كانت الشعوب العربية والإسلامية مخدرة بعلوم النقل والرواية دون إطلاق حرية العقل بالتفكر والتصحيح للمبادء الخاطئة. .والتجديد في كل العصور القديمة والحديثة بقيادة الإنسان الذي يعمق روحه ويذوب في معاني الإسلام والذوبان في الصفات المحمدية. . العلوية الفاطمية الحسنية والحسينية. .

المسيرة منذوا الأزل تقوم على حركة العقل وطهارة القلب . والسعي للوصول للحقيقة. . والصحوة الإسلامية التي نجدها بعزيمة المؤمنين في كل بقاع الأرض انطلقت الثورة الفكرية في لبنان والعراق واليمن ليس على مبادء طائفية او عقائدية وفي فلسطين وسوريا وفي كل ارض وحدتهم روح الرفض للظلم. . فاي ارض يجد فيها ظلم فتلك موطن الأحرار للسعي للدفاع عن مظلومية الشعوب العربية والإسلامية والإنسانية كافة. .لذالك اي حر بالعالم يرفض الظلم فقد انظم الى محور دول محور المقاومة وقد يرتفع شأن كل إنسان يرفض الظلم أينما كان باي أرض وبأي لون وبأي معتقد. .

والتضحية نجدها في كل دول محور المقاومة لتحيي الإنسانية في نفوس العالم. .

والحمد لله رب العالمين

ـــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مرض أخلاقية الهزيمة وتقسيم الشعب العراقي على أساسه الى طبقات
الساعات العصيبة من عمر أمريكا الى ماذا تنتهي؟؟
الاختبار الالكتروني نتيجة منطقية للتعليم الالكتروني
قصف جرف النصر، وبومبي يغرد..!
ثوابت الحزب والمقاومة لا تقبل التخسيس...!
لماذا لا نقول الحقيقة؟!
سقوط الامبراطوريات وعقائدها السياسية..وتألق إيران الإسلامية
دول محور المقاومة وسامها الفداء لتحيى الإنسانية ..
المناورات الايرانية ..اقتدار ورسائل متعددة ...!
سليماني وحفل التنصيب!!!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
فيصل الخليفي المحامي : دائما متألق اخي نزار ..تحية من صنعاء الصمود . ...
الموضوع :
الغاضبون لاحراق قناة دجلة..؟
سعدالدين كبك : ملاحظه حسب المعلومات الجديده من وزاره الخارجيه السيد وزير الخارجيه هو الذي رشح بنفسه وحده سبعين سفيرا ...
الموضوع :
بالوثائق.. توجيه برلماني بحضور وزير الخارجية الى المجلس في الجلسات المقبلة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهيبارك بيك ويرحم والديك وينصرك بح سيدنا و حبيبنا نبيى الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
هيئة الحشد الشعبي تبارك للقائد ’المجاهد أبو فدك’ ادراجه على لائحة العقوبات الأميركية
زيد مغير : مصطفى مشتت الغريباوي بدون أي استحياء منح منصب وزير الدفاع لشخص بعثي نتن له اخوين داعشيين ومنصب ...
الموضوع :
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
مازن عبد الغني محمد مهدي : نسال الله عز وجل ان يحفظ السيد حسن نصر الله و يحفظ الشعب اللبناني الشقيق ويحفظ الشعب ...
الموضوع :
سماحة السيد حسن نصر الله: لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين ومن ساعدهم
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف ونسالك يالله يا عظيم يا ذو الفضل العظيم ...
الموضوع :
40 مطلوباً من 6 دول متورطون باغتيال سليماني والمهندس
سليم الياسري : كان مثالا للمجاهد الحقيقي. متواضع الى درجة كبيرة فلم يهتم بالمظاهر لم يترك خلفه الا ملابسه التي ...
الموضوع :
بطل من اهوار العراق
Jack chakee : اويلي شكد مظلوم الرجال العراقي ويموت على جهاله مو واحدكم يرشي القاضي علمود لا ينطيها نفقة لو ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
البزوني : القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة سوف تبقى دماء الشهداء السعداء الحاج قاسم سليماني وابو مهدي ...
الموضوع :
أول تعليق أميركي على إمكانية محاكمة ترامب بجريمة المطار الغادرة الجبانة
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار والعن الدئم على الظالم البعثي الجديد محمد إبن سلمان لا تستغرب ...
الموضوع :
رسالة إلى خليفة الحجاج بن يوسف الثقفي؟
فيسبوك