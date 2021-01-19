دول محور المقاومة وسامها الفداء لتحيى الإنسانية ..

هشام عبد القادر ||

اولا نعرف من هم دول محور المقاومة ولماذا تم التسمية بذالك؟

دول محور المقاومة إيران ،فلسطين، اليمن، العراق ،سوريا ،لبنان

إضافة اليها كل الحركات التي ترفض الظلم والعدوان أينما كانوا وباي لغة. .

وتم التسمية بذالك المصطلح مقاومة وذالك سبب واضح مقاومة الظلم واي ظلم حاصل هو ظلم وعدوان وإعتداء واضح على الإنسانية والمقدسات. .

أنطلقت الثورات الإنسانية رافضة للظلم والإستكبار العالمي لتطبيق قوانين الحرية للإنسانية ..نرى بواقعنا الملموس ابناء فلسطين يقاومون بالحجارة وهي اول مقاومة انطلقت لرفض تدنيس المقدسات الإسلامية. .ونهضت الدول المقاومة بداية من منطلق ثورة روح الله الخميني رحمه الله هو الأساس في نفخة الروح الجهادية والتغيير في إيران ومنها في جميع المناطق في الشرق الأوسط انطلقت ثورته لتحيي مبادء وقيم الإسلام المحمدي الأصيل ويتسائل البعض كيف إسلام اصيل هل بقية الشعوب ليس إسلامها اصيل لم نقصد ذالك بل أحياء روح الثورة الربانية التي رفعت مقام المسلمين بحق وحقيقة بعدما كانت الشعوب العربية والإسلامية مخدرة بعلوم النقل والرواية دون إطلاق حرية العقل بالتفكر والتصحيح للمبادء الخاطئة. .والتجديد في كل العصور القديمة والحديثة بقيادة الإنسان الذي يعمق روحه ويذوب في معاني الإسلام والذوبان في الصفات المحمدية. . العلوية الفاطمية الحسنية والحسينية. .

المسيرة منذوا الأزل تقوم على حركة العقل وطهارة القلب . والسعي للوصول للحقيقة. . والصحوة الإسلامية التي نجدها بعزيمة المؤمنين في كل بقاع الأرض انطلقت الثورة الفكرية في لبنان والعراق واليمن ليس على مبادء طائفية او عقائدية وفي فلسطين وسوريا وفي كل ارض وحدتهم روح الرفض للظلم. . فاي ارض يجد فيها ظلم فتلك موطن الأحرار للسعي للدفاع عن مظلومية الشعوب العربية والإسلامية والإنسانية كافة. .لذالك اي حر بالعالم يرفض الظلم فقد انظم الى محور دول محور المقاومة وقد يرتفع شأن كل إنسان يرفض الظلم أينما كان باي أرض وبأي لون وبأي معتقد. .

والتضحية نجدها في كل دول محور المقاومة لتحيي الإنسانية في نفوس العالم. .

والحمد لله رب العالمين

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