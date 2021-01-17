دول محور المقاومة نحو السماء ترتقي ..

هشام عبد القادر||

ما يشاهده عالم الإنسان من فوضى وفتن من قبل دول العدوان المتمثل بمحور ثلاثي الشر بني صهيون والإدارة الأمريكية السعودية التي فتكت بكل الأوطان العربية والإسلامية وكل تلك الإدارات انبعثت من بريطانيا إم المأسونية العالمية التي تؤمن بالمادة بعالم المادة ولا تؤمن بعالم الروح التي هدفها جمع الأموال والثروة ..

وهي التي اسست وزرعت الأسرة السعودية في ارض مكة لتستوطن هذه الأسرة بقلب المقدسات الإسلامية لتغير معالم الدين الإسلامي وتسلب الثروات وتصادر الحقوق الإنسانية والإسلامية وعلى أثر تلك الأحداث تفجرت الصحوة العالمية بداية من الثورة الإيرانية المباركة ثورة روح الله الخميني التي كسرت قوى الشر بالعالم ..

وارتقت كل دول محور المقاومة بالتصنيع والإعداد العسكري والصناعات المتطورة وبأتقن الأسلحة التي تصيب الأهداف بدقة عالية وبدون قوة وقدرة العدوا على التصدية لهذه القدرات المتطورة والتي استطاعت كل دول محور المقاومة على التصنيع وهذه الخبرات ذاتية لم تستورد من الغرب بل من صنع أيادي مؤمنة حازت على العلم والبينة والبصيرة والقدرة على مواجهة كل التحديات

..ولم تعد فلسطين تواجه بالحجر بل بأحدث الصواريخ كذالك لبنان سوريا والعراق واليمن والدولة الأيرانية الإسلامية التي قهرت الشيطان الأكبر ..

ونرى مناورات دولة إيران الإسلامية ترهب قوى الشر ولتلك الأسباب العدوا محبط صنف قوة دول محور المقاومة إنها آرهابيةجعلت امريكا تتهم انصار الله في اليمن على إنهم إرهابين وعلى تلك التخبطات يتبين لكل المحلليين مدى إنهيار كل دول الشر نحو السقوط بالوحل وبالمقابل إرتقاء كل دول محور المقاومة نحو السماء ..

والحمد لله رب العالمين