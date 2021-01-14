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ابو فدك اروح فدوة لك..


 

✍️ إياد الإمارة ||

 

▪ سيدي القائد الحاج ابو فدك دامت بركاتكم و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا وسام آخر تتقلده في زمن قياسي فهنيئاً لك به، وهنيئاً لنا بك أنت أيها القائد الكربلائي الكبير وأنت تزرع الرعب في قلوب أعتى أعداء الإنسانية وأكثرهم جبروتاً وغطرسة ووحشية وبعداً عن الحق..

سيدي ابو فدك الخال العزيز أعزك الله ونصرك، ها أنت ترشد السائرين على الطريق إلى الإتجاه الصحيح، ترشدهم بكل طمأنينة وثبات وقوة وصدق لا تأخذك في الله لومة لائم.

هل كان من المتوقع أن تتعامل معك عصابة الشر "الإدارة الأمريكية الرعناء" بغير هذه الطريقة؟

وأنت تقتفي أثر الشهداء سليماني والمهندس وكل الشهداء رضوان الله عليهم تحذو حذوهم، وتحمل رايتهم لكي يستمر النصر الذي حققوه شاخصاً في قلوب المجاهدين وشاخصاً أمام أعين الأعداء بأن الشهادة لم تمح هذه الأمة بل بعثت فيها الحياة من جديد كما في كل مرة.

أعتقد أن ترامب الأرعن وفريق عمله من البلهاء ومعهم حفنة الرمل الخليجية الصماء، لا يريدون أن يطووا صفحة هزائمهم التي أزكمت الأنوف إلا بمثل هذه القرارات التي لا تمثل أي قيمة وليس لها أي إعتبار..

الفياض كان المستهدف ومن بعده الخال القائد ابو فدك وسوف تصدر أسمأء جديدة تتدرجها الإدارة الأمريكية على قائمة عقوياتها الجائرة.

وفي حقيقة الحال على العراقيين جميعاً أن يدركوا أن أمريكا تستهدفهم بشراسة تستهدف خدماتهم، أوضاعم  المعاشية، حالاتهم الصحية، شؤونهم الإجتماعية،....الخ وتحاول أن تربك المسار السياسي في العراق من خلال صنع المطبات التي تعيق الناس وتمنعهم من تحقيق آمالهم وتطلعاتهم.

القائد ابو فدك أعزه الله يمثل لأغلب العراقيين قيمة وطنية وإنسانية عليا لا يسمحوا بالمساس بها أو التعدي عليها بأي حال من الأحوال، وسوف تكون لهم مواقف رد مناسبة ستوقع في الأمريكان خسائر فادحة معنوية ومادية.

أبو فدك أبن العراق البار الذي يعني للعراقيين قائداً ورمزاً كبيراً والذي يقدر ذلك للعراقيين عليه يحترم ابو فدك وامثاله من خيري العراق الغيارى.

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