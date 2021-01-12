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ترامب مطرود من الكونجرس الأمريكي ...


 

هشام عبد القادر ||

 

ترامب اول مشروعة فرض العقوبات على إيران وأخر أيامة فرضت العقوبة عليه وبأيام رئاستة اتهم حزب الله وانصار الله بالإرهاب وعاقبة ولايته المشؤمة إرهابي يتهجم على الكونجرس الأمريكي هذه التهم التي عليه بنظر شعبه ومجلس الشيوخ أما بنظرنا هو إرهابي امتص اموال الخليج وقتل الشعوب وشن الحروب العبثية .. والإدارة الأمريكية الصهيونية الأعرابية السعودية هي أم الإرهاب والعدوان .. ونحن ننظر الى البنتاقون الدولي يفرض عقواباته على ترامب الذي انتهت ولايته ومجلس الشيوخ والأمم المتحدة تتدخل وتسرع في فرض قوتها لصد ترامب المنتهية مدة ولايته الشيطانية ولم يفرضوا عقوبات على شرعية عبد ربه في اليمن المنتهية ولايتة المستمدة قوتها من حبل رأس الفتن ال سعود .. .. إننا ندعوا اهل اليمن في الساحل الجنوبي أن يأخذوا العبر مما سبق من التاريخ ولا يقبلوا الإحتلال الأجنبي وينظروا الى نظيرهم  في الساحل الغربي وهم جميعا ابناء السواحل الغنية بالثروات السمكية وباب ممرات التجارة الدولية وطريق ممرات كل السفن التجارية بحكم الموانئ والجزر التي تمتلكها السواحل اليمنية ندعوا ابناء الساحل الجنوبي أن يدركوا حجم الخطر المحدق عليهم وقد التمسوا نار الفتنة فكفى .. فعليهم الصحوة .  نحن نثمن نضال ابناء الساحل الغربي هم الرجال رجال السلم والحرب وقد اعتنى بهم الرئيس الصماد وكانت اولوياته تتجه نحو الساحل الغربي للدفاع عنه ندعوا القيادة السياسية للدعم المستمر وهم يدعمون ولكن التكثيف من الشعب المناضل والقيادة الساسية لرعاية الساحل الغربي . وندعوا كل الشرفاء بالعالم لمساندة مظلومية اليمن حيث اليمن باب تحرير الشعوب والمقدسات . بحكم موقعها الجغرافي المهم المحيط بكل الوطن العربي من جهة فتح الفتوح للركن اليماني المقدس .

 

والحمد لله رب العالمين

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