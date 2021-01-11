رسالة إلى فائزَة رفسنجاني..

🛑 ✍️ د. إسماعيل النجار...

1️⃣ تَمنَّيتي لو فازَ ترامب! وتمنيت لو أخذوكي داعش.

2️⃣ لقد هآلَني ما قرأت من ما قالته وتمنتهُ إبنَة الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني، وكادَت الصَدمَة أن تُوقِع بيني وبين عقلي لأنني لم أُصَدِّق أن أبنَة الرجل الأذكىَ في النظام الإسلامي الإيراني تتَمنَّى أن يفوز ترامب بولاية ثانية ويخنق إيران ويُذِلها ويُخضِعَها، ليجبرها أن تخرج من المنطقة وتتقوقَع داخل حدودها الرسميةَ رهينة لرغبات الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، فقط لكي تَرضَىَ فائزَة رفسنجاني النائبة السابقة في البرلمان الإيراني!

3️⃣ كانت فائزَة رفسنجاني قد صَرَّحَت بأنَّ أبيها نصحَ الفريق قاسم سليماني قبل دخوله إلى سوريا وثمَ العراق بأن لآ يذهب إلى هناك، فرفض وذهبَ وكانت النتيجة بأنه تَسبَّبَ بمقتل نصف مليون مواطن سوري،

كما إنتقدَت رفسنجاني سياسة إيران الخارجية وشَبَّهتها بسياسة سليماني التي لَم تجلب الى إيران إلَّا الحصار والدمار، وأضافت فائزة بإستهزاء أن السياسات الإيرانية التي وصفتها بالغبية والمقاومات لم تجلب الى إيران إلَّا الويلات وخسارة الأصدقاء في إشارة الى واشنطن وحلفاؤها من دول الخليج وربما تقصد إسرائيل والله أعلم لأنها كانت صديقة لإيران زمن الشاه المخلوع.

وتَمَنَت فائزة لو أن دونالد ترامب قد فاز في الإنتخابات الرئاسية الأميركية لكي يضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقوَة لتغيير سياساتها إتجاه الشعب الإيراني المقموع حسب قولها والتي منعت الإصلاحيين من تحقيق أهدافهم، وقالت أن هذا الأمر لن يحققه بايدن لأنه سيتعامل مع إيران بليونة أكبر أما ترامب رجل قوي ولا مُزاح معه.

4️⃣ تصريحات فائزة لقَت إستنكاراً واسعاً ضمن دائرة المحافظين في البرلمان الإيراني كما طالبها شقيقها رئيس بلدية طهران محسن هاشمي رفسنجاني بالتراجع عن ما قالته والإعتذار الفوري، لأن مَن تتمنين فوزهُ هوَ مَن حاصرَ شعبكِ وأغتالَ قادتنا وأهاننا، لذىَ عليكي الإعتذار عما كتبتي ولا تشوهي سُمعَة أبيكي

[ لكن فائزة بقيت مُصِرَّة على كلامها ورفضت سحبه أو الإعتذار.

[ وليست المرَّة الأولى التي تُصَرِّح بها فائزة بمثل هذا الكلام ضد نظام الجمهورية الإسلامية، بل كانت هناك سابقة حُكُمَت بها بالسجن لمدة ستة شهور مع وقف التنفيذ إكراماً لأبيها وتم منعها من التصريح لمدة ستة أشهر.

5️⃣ وسائل التواصل ضَجَّت بما قالته فائزة وتمنىَ كثيرون لو يتم بيعها لداعش لترى بأم عينها أن الشهيد الحاج قاسم سليماني لماذا ذهب الى سوريا والعراق، ولتعرف فائزة أن الحاج قاسم أنقذ دولتين من السقوط بيَد داعش وإسرائيل وأنه لولاه لكانت الضحايا والسبايا بالملايين وكانت داعش على حدود إيران إذ لم تكُن في الداخل الإيراني؟وما حصلَ للأيزيديات في سنجار كان سيحل بفائزة لو دخلوا إيران.

[وأن النصف مليون اللذين تدعي فائزة أن الحاج قاسم تسببَ في قتلهم ليسوا إلَّا ضحايا سقطوا على يَد مَن تتمنى فائزة رفسنجاني أن يحكموها؟

6️⃣ أخيراً وليسَ آخراً نقول أن فائزة حالة شاذَة في عائلة رفسنجاني المُضَحِيَة وهي ليست سِوا ماسورة صرف صحي في منزل طاهر لا تمثل إلَّا نفسها لن يطول الأمر معها وتكون خلف القضبان حيث أن القضاء الإيراني لا يُكرِم ناكر جميل ولئيم مرَّتَين.

♦ ✍️ د.إسماعيل النجار..

لبنان[ 10/1/2021]