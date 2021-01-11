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نحن أمة تبعث فيها الشهادة الروح من جديد..


 

✍️ إياد الإمارة ||

 

▪ لا يعتقدن مَن يعتقد إننا سننسى قادة النصر الشهداء سليماني والمهندس رضوان الله عليهما، أو أن ذكرهم يقتصر على مراسم معينة، إطلاقاً..

نحن لم ننس شهدائنا منذ الفتح الأول وحتى يومنا هذا، نتذكرهم شهيداً شهيدا..

نردد أسمائهم ونعتز بإنتصاراتهم وننادي بالثأر لهم ونقتص من قاتليهم كلما سنحت لنا الفرصة.

هل نسينا الشهيد السيد محمد باقر الصدر والشيخ عارف البصري والشيخ حسين معن وقاسم عبود وفوزي البدران؟

هل نسينا السيد عباس الموسوي وراغب حرب وسيد هادي والحبيب الرضوان عماد مغنية؟

هل نسينا باهنر وبهشتي ورجائي وصياد شيرازي ودقائقي؟

هل نسينا شهيدنا النمر وكل أخوته وصحبه؟

كل الشهداء معنا نتنفس روائحهم الزكية، نستمع إلى تراتيلهم وتهجداتهم وصورهم مرسومة على حدقات العيون.

دموع قائنا الإمام الخامنئي دام ظله الوارف التي سالت على خده الزكي وهو يبكي أنصاره بكاء شديداً ترن في مسامعنا مع كل آذان يرتفع فيه نداء "الله أكبر"..

أنا وأمامي كل الأحرار الثوار قلوبنا كصالية اللظى نبتهل إلى العلي القدير أن يرزقنا مقام الآخذين بثأر الشهداء لا نبالي إن وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا نستأنس بالمنية في هذا السبيل إستأناس الرضيع بمحالب أمه.

الشهيدان السعيدان سليماني والمهندس رضوان الله عليهما ليسا مجرد ذكرى..

إنهما القضية التي عاشا وجاهدا وأُستشهدا من أجلها وفي سبيلها..

القضية الدين والقيم والنبل والمروءة والعزة والحرية ولا عبودية إلا لله تبارك وتعالى..

الشهيدان السعيدان سليماني والمهندس رضوان الله عليهما الثأر الذي لن يتوقف حتى تُشرق الأرض بنور ربها يوم الفتح الأكبر.

 

العهد ثم العهد يا سليماني والمهندس أن نبقى على طريقكما مهما كانت الصعاب نسير بخطواتكما ونتحمل ما تحملتما..

نصبر صبركما ونجوب الفيافي علنا نحظى برضا الباري عز وجل ويتوفانا شهداء بين يديه تبارك وتعالى..

اللهم إننا عرضنا بضاعتنا "أرواحنا" وهي ملكك انت الواحد الأحد الفرد الصمد عرضناها بين يديك فتحنن علينا وأقبلها منا عسى أن يكون ذلك لنا شفاعة من عذاب يوم الآخرة إنك جواد كريم.

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نحن أمة تبعث فيها الشهادة الروح من جديد..
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