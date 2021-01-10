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كل يوم سليماني..وكل ارض مقاومة..


 

هشام عبد القادر ||

 

لن تنتهي الأيام ولا الفعاليات لإقامة ذكرى استشهاد سليماني والمهندس الذي تم الغدر فيهم من قبل عصابة الإجرام الإدارة الأمريكية الصهيونية الأعرابية. . اليوم في بداية عام 2021م ميلادي وفي بداية كل عام ستقيم الفعاليلات كل دول محور المقاومة وأحرار العالم بمختلف اللغات. . وقد تم معرفة الحقيقة الصهيونية الأمريكية وحقيقة المطبعين إنهم يد واحدة ضد المقدسات والشعوب وضد الحرية والأنسانية واثبتت دول محور المقاومة إنها محور حق ضد الباطل. . اليوم شهدت جامعة إب فعالية الذكرى الأولى لإستشهاد سليماني والمهندس بحضور كوكبة علمية مؤهلة.من الطلبة والأكاديميين وبيت خطاباتهم مدى سقوط الظالمين بنفس الأيام وفي بداية العام الذي تم به غدر سليماني والمهندس تم سقوط ترامب الإجرامي واصبحت مدرسة سليماني في قاعة ومنابر الجامعات العلمية باليمن تدرس وتحاضر من قبل الكوادر في الفعالية اظهروا مدى قوة حركة سليماني في كل الميادين وخاصة بفلسطين حضر في صفوفها الأولى اكثر ما يحضر لدى ابناءه هكذا تكلم.وكيل محافظة إب عبد الفتاح غلاب وتكلم الطالب هشام وجيه الدين عن ثلاثة محاور محور اول من وقف مع التطبيع ومحور أخر من حايد بصف النفاق ومحور ثالث من وقف بصف محور المقاومة والدفاع عن مظلومية الشعوب. ..وتكلم خيرا لنا رفع صور سليماني ولا نرفع صور محمد بن سلمان وبن زايد ولا تقارن أين الثرى من الثريا وايضا حضر رئيس جامعة إب ومستشار رئيس الوزراء العميد حميد عبد القادر عنتر حضور نباهي به الأمم إنه سليماني وكل يوم سليماني في كل قلوب الأمة في كل قلب حر يرفض العبودية والذل إلا لله. 

 

والحمد لله رب العالمين

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