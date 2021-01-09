مشاهدة الحقيقة في بداية عام 2021م

هشام عبد القادر ||

في بداية عام 2020م تم استهداف سليماني والمهندس في العراق وفي بداية عام 2021م ترامب جن عقله مخلول عقليا هوس معتوه مجنون جنان غير عادي لم يكن بتاريخ امريكا منذوا نعرفها يتم الدخول الى مجلس الشيوخ اعتداء من قبل رئيس انتهت ولايته الشيطانية إلا ترامب مازال مصر يكون شيطان مستمر

عفوا مقالاتنا لا تكون هجومية غير ما نعتاد نكتب مقالات علمية بل هذا المقال يعد اكبر صفحة علمية نفسية تكشف الواقع الملموس لما يشاهده العالم كله هل شاهدتم امريكا على هذا الحال من الجنون . تخبط مصارع بالحلبة ساعة يريد يضرب خصمة وساعة مصروع من شدة الضرب على رأسه .. فهل يخرج ترامب من الحلبة سالما ام الموت النفسي يتحتم عليه .. مشروع امريكا اليوم بحلبة مصارعة جنون المهلوسين على حب السلطة المكروهه لدى كل شعوب العالم لم تعد امريكا مرغوبة بقلوب الأمة كافة اصبحت كالصريم في عام واحد وعشرين وسيكون الزوال للباخرة قبطانها مجنون معتوه وكل من يدور حولها معتوه اعظم .

والخاتمة والعاقبة للظالمين كما ترون .

والفوز للمتقين سلمت إيران واليمن وفلسطين والعراق وسوريا ولبنان وكل أحرار العالم .

والحمد لله رب العالمين