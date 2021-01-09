المقالات

مشاهدة الحقيقة في بداية عام 2021م


 

هشام عبد القادر ||

 

في بداية عام 2020م تم استهداف سليماني والمهندس في العراق وفي بداية عام 2021م ترامب جن عقله مخلول عقليا هوس معتوه مجنون جنان غير عادي لم يكن بتاريخ امريكا منذوا نعرفها يتم الدخول الى مجلس الشيوخ اعتداء من قبل رئيس انتهت ولايته الشيطانية إلا ترامب مازال مصر يكون شيطان مستمر

عفوا مقالاتنا لا تكون هجومية غير ما نعتاد نكتب مقالات علمية بل هذا المقال يعد اكبر صفحة علمية نفسية تكشف الواقع الملموس لما يشاهده العالم كله هل شاهدتم امريكا على هذا الحال من الجنون .  تخبط مصارع بالحلبة ساعة يريد يضرب خصمة وساعة مصروع من شدة الضرب على رأسه .. فهل يخرج ترامب من الحلبة سالما ام الموت النفسي يتحتم عليه .. مشروع امريكا اليوم بحلبة مصارعة جنون المهلوسين على حب السلطة المكروهه لدى كل شعوب العالم لم تعد امريكا مرغوبة بقلوب الأمة كافة اصبحت كالصريم في عام واحد وعشرين وسيكون الزوال للباخرة قبطانها مجنون معتوه وكل من يدور حولها معتوه اعظم .

والخاتمة والعاقبة للظالمين كما ترون .

والفوز  للمتقين سلمت إيران واليمن وفلسطين والعراق وسوريا ولبنان وكل  أحرار العالم .

 

والحمد لله رب العالمين

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مشاهدة الحقيقة في بداية عام 2021م
أمريكا..الإرث الثقيل ..!
كذبة محاربة الفساد وتخلي الموطن..!
فِي فيديو صادمٍ..! 
تغيير اسس العلاقة بين الموظف والمواطن
سقوط ترمب بين الانتصار والانكسار والرابح الأكبر "
إصبع على الجرح..ترامب وخزي الدنيا ..
قراءة بأمر إلقاء القبض على ترامب
خبر وتعليق..!
كَيف تَبدَّلَت الأمور بين ليلَةٍ وضُحاها؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : مصطفى مشتت الغريباوي بدون أي استحياء منح منصب وزير الدفاع لشخص بعثي نتن له اخوين داعشيين ومنصب ...
الموضوع :
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
مازن عبد الغني محمد مهدي : نسال الله عز وجل ان يحفظ السيد حسن نصر الله و يحفظ الشعب اللبناني الشقيق ويحفظ الشعب ...
الموضوع :
سماحة السيد حسن نصر الله: لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين ومن ساعدهم
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف ونسالك يالله يا عظيم يا ذو الفضل العظيم ...
الموضوع :
40 مطلوباً من 6 دول متورطون باغتيال سليماني والمهندس
سليم الياسري : كان مثالا للمجاهد الحقيقي. متواضع الى درجة كبيرة فلم يهتم بالمظاهر لم يترك خلفه الا ملابسه التي ...
الموضوع :
بطل من اهوار العراق
Jack chakee : اويلي شكد مظلوم الرجال العراقي ويموت على جهاله مو واحدكم يرشي القاضي علمود لا ينطيها نفقة لو ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
البزوني : القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة سوف تبقى دماء الشهداء السعداء الحاج قاسم سليماني وابو مهدي ...
الموضوع :
أول تعليق أميركي على إمكانية محاكمة ترامب بجريمة المطار الغادرة الجبانة
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار والعن الدئم على الظالم البعثي الجديد محمد إبن سلمان لا تستغرب ...
الموضوع :
رسالة إلى خليفة الحجاج بن يوسف الثقفي؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار وارحم وتغمد برحمتك الشيخ الجليل خادم ال البيت الشيخ محمد تقي ...
الموضوع :
وفاة آية الله العظمى محمد تقي مصباح الازدي
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسام على افضل الخلق والمرسلين رسولنا ابو القاسم محمد واله الاطهار ...
الموضوع :
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
ابو حسنين : حيل وياكم يالغمان والغبران والمعدان هذا ماحصلت عليه من اعمالكم بتخريب مدنكم وتعطيل مدارسكم وحسدكم وحقدكم بعظكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... جريمة جديدة وفضيحة كبرى تقترفها حكومة الكاظمي بحق ابناء الوسط والجنوب
فيسبوك