فيض معاني الشهادة والفداء

هشام عبد القادر ||

نريد نتسائل نسئل ارواحنا ماذا تعني الشهادة ؟جميعنا نعرف إننا جميعا بالتشهد في الصلاة وفي الإذان والأقامة نشهد أن لا اله الا الله محمد رسول الله ونكمل شهادتنا بمن اكمل الله بهم الدين علي ولي الله وابناءه المعصومين حجج الله. .هذا إذا اردنا الشهادة الكاملة وليس فرض نفرض فكرتنا على بقية المذاهب والطوائف فقط نريد ندخل بصلب الموضوع معنى الشهادة. . جميعنا يشهد بالتوحيدلله حتى اعداء الشعوب تشهد بذالك السعودية علمها الشهادتين. .

إذا نكمل الموضوع عن الشهادة انت اذا اختلفت مع احد من الناس تريد ترفع مظلوميتك وتدافع عن نفسك تأتي بحجتك شهود على إنك على حق إذا بالمعنى المتعارف عليه تريد تشهد شهادة حق تدفع عنك مظلومية وترفع الظلم عنك. تأتي بشهود عدول إذا ملخص سريع بمعنى متعارف عليه تشهد بالتشهد بالتوحيد إن الله ورسوله والمؤمنين حق. ايضا تريد بالحياة التي تعيشها ترفع مظلومية امة مظلومة ترفع عنهم الظلم تشهد إن الحق مع المظلوم ليس مع الظالم كذالك شهادة اهل كربلاء المقدسة يشهدون إن الحق مع ابن بنت رسول الله الإمام الحسين عليه السلام وهو يشهد إن الحق هو الله ويرفع مظلومية عن كل الأمة بالثورة ضد الضالمين. ويشهد بالحجة البالغة على الناس اجمعين من يقف مع الحق ومن الذي يقف مع الباطل. ملخص عن الفداء سيدنا محمد صلواة الله عليه وآله لما يقول حسين مني وانا من حسين

علي مني وانا من علي. .

ماذا يعني ذالك حسين مني يعرف الجميع إنه منه من ذرية فاطمة الزهراء عليها السلام بضعة منه إذا كيف وانا منه الأجابة الفداء والذبح العظيم هو الأمام الحسين عليه السلام الذي فداء الأسلام وفداء نبي الله إسماعيل عليه السلام الذي منه سلالة الأنوار النبوية المحمدية البعض سيقول كيف فداه وهو جاء بأخر الزمان بل الفداء كبش غلط المعنى أن نقول إن الذبح العظيم كبش نأكله رائحته ليس بالعظمة التي يصفها الله بالقرءان ولا يتصف بالمعنى الذي يشاهده العالم ايهما العظمة نجدها بالشهيد الذي فداء بنفسه الأمة ام الكبش الذي ليس بمستوى العظمة اذا كان الكبش عظيم لماذا لا تحترم عظمته وتعطيه نوع من القداسة بل تجعله في زريبة تريد ذبحه لتشبع بطنك لا يهمك معنى عظمته اذا كان هو الفداء فانت لا تفديه حتى بنوع من التمييز على باقية المواشي بل تسلخ جلده وتأكل لحمه في شهية ولا تمييز بينه وبين المواشي الأخرى المهم ندخل بصلب الموضوع علي مني وانا من علي علي مني لأنه من نور واحد ابوهما اخوة وتربية الإمام علي عليه السلام بيد رسول الله وانا من علي لأنه بات بفراشه وفداه بنفسه حين تجمعت الأحزاب. .

ملخص الفداء كانت نتيجته الكرامه الأن زوار الإمام الحسين عليه السلام ملايين البشر ليس صدفة بل دعوة سيدنا ابراهيم عليه السلام إجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم .. البعض سيقول الإمام الحسين بكربلاء ليس بمكة عند بيت الله المحرم لتكون الدعوة له الرد بيت الله هو القلب المؤمن اينما كنت في اي ارض هو مسجد لله. . وقد رزقهم الله لسان الصدق في الأخرين لسان صدق عليا هم اهل بيت الله واهل بيت رسول الله. .

ندخل بمعاني المعرفة السابقة كيف دعاء ابراهيم عليه السلام لهم دعاء لهم اولا اخذ الله العهد من الأنبياء والرسل عليهم السلام بأن يؤمنوا برسول الله الذي يجدونه عندهم مكتوب بالتوراة والأنجيل وبكل الكتب وينصروه وهم مسلمين مؤمنين ببركة الشهادة بالتوحيد لله وبالرسالة لرسول الله فكانوا انبياء ورسل وصديقين وشهداء على الناس والرسول عليهم شهيدا وكذالك عترة النبي شهداء على الناس والرسول شهيد عليهم. .

علينا التحقق بالقرءان الكريم نجد ابليس توعد بالقعود على الصراط المستقيم ويغوي الناس اجمعين مع إنه في حينه لا يوجد إلا آدم عليه السلام من اين له علم بالناس اجمعين . هذا يدل على نظرته المستقبلية كذالك الأنبياء والرسل عليهم السلام لديهم نظرة مستقبلية لذالك دعاء ابراهيم عليه السلام بأن يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ويجعل له لسان صدق في الأخرين..

وايضا الملائكة من اين لهم علم اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كيف عرفوا بهذا الفساد ؟لم يكن بحينه إلا آدم عليه السلام. .

نظرة مستقبلية لكن لم يكن لديهم علم بشئ إنه سيأتي يوم لا فساد ولا سفك الدماء اليوم الموعود يتوقف ابليس يوم معلوم لا يغوي ولا يوسوس. .

فيظهر الحق وتشرق الأرض بنور ربها ويتم التسخير السموات والأرض طوعا ويتم الله نوره ويظهر على الدين كله. وايضا ذالك اليوم هو يوم الفتح يوم لا ينفع الذين كفروا إيمانهم لماذا لأنه توقف ابليس عن الحركة حركة الأغواء وذالك هو الإنتظار والإرتقاب لليوم المعلوم يوم لا ينفع الذين كفروا إيمانهم يجب علينا أن نؤمن بوحي النفس الملهمة والزكية والبصيرة والمطمئنة قبل يوم لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا نصدق بوسوسة ابليس. . لإنه يغر الإنسان ويسوفه بالأمل بالتوبة وووا فكل واردها هي محطة الأمل بغرور النفس وعلينا نأمل برحمة الله ونتوكل عليه ونعمل. . فالمحطة هي محطة خير وشر. .

فالبعض يقول الجماد هي الحجار والشجر او خشب او الأرض لا بل الجماد هو جمود العقل الذي لا يفكر ولا يؤمن بالله ولا يتحرك ويبحث. ويسعى فالأرض تتحرك إذا ليست جماد. . والشمس تدور حول نفسها إذا ليست جماد والماء يتحرك والشجر والرياح وكل شئ يسبح لله كل في السموات والأرض يسبح لله كل شئ ينطق بالحق والشهادة ويسبح لله الشمس والقمر والنجوم والشجر والجبال منها ما يتشقق ويتصدع من خشية الله يدك ولسانك وقلبك ورجلك كل شئ يشهد عليك تنطق بالحق كذالك الوجود يتحرك اذا ليسوا جماد الجماد هو من لا يعقل ولا يسمع ولا يبصر ولا يتفكر ولا يتدبر ولا يتأمل ولا يعلم ولا يسعى ولا يعمل ولا ينطق بالحق. . ويشهد بالحقيقة. . إذا كل شئ يشهد لله بالحق والله خير الشاهدين

والحمد لله رب العالمين

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