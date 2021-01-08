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امريكا اضحوكة العالم


 

هشام عبد القادر

 

شيطنة الأمريكان عبثوا بالأوطان العربية وكم ضحكوا على الأعراب ومزقوا الشمل وخلقوا الصراعات بكل الأوطان العربية والإسلامية وكانت اليد الأيسر لهم السعودية الشواذ التي بأموالها اجوعت وحاصرت الشعوب العربية والإسلامية وتحكمت الإدارة الأمريكية بكل الحكام من يريد البقى يخضع للسعودية ومنها لأمريكا وبريطانيا . اليوم بعد مقتل سليماني اليد العليا الباقية أخذت يد سليماني الثأر جعلت من عقل ترامب هلوسة فكان الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس اثر على زلزلة الحكم الجمهوري والديمقراطي الأمريكي اليوم اصبحت امريكا اضحوكة العالم . نحن لا نشمت نحن ممن يحترم الشعوب ولكن لا نخضع للأداراة التي كسرت قلوب العالم بالتفرقة وشن حروب عبثية باليمن وبكل الأوطان العربية والإسلامية نحن اليوم نرى أثر صحوة العالم ببركة الشهداء شهداء دول محور المقاومة شهداء الأمة الإسلامية الشهداء الأحرار بمختلف اللغات هم القوة التي تحطم كل طغيان الجبابرة والظالمين المعتدين ..

نظرتنا إن الصراع الحاصل في أمريكا يبين مدى كذب الديمقراطية التي يدعي بها ترامب وكل الديمقراطيين ومدى الصراع بين الحزب الجمهوري والديمقراطي هذا دليل على صحة رؤية العارفين إن السلطات القائمة بالعالم مجرد غوغاء لم تكن مبنية على قواعد السماء التي انزلت النص بلسان الأنبياء والرسل عليهم السلام من يمثل الله في الأرض خليفة يمثل صفات الكمال ليس مثل هؤلاء الغوغايين ومن مثلهم من الأعراب الذين يستحوذون على السلطة لطمع دنيوي ..

نحن لن نتراجع على خط نهج ثورة الإمام الحسين عليه السلام الثورة التي استمرت ولا زالت مستمرة منهج الثورة الحسينية خط المقاومة ضد طغاة العالم حتى يتبين الخط الأبيض من الخط الأسود للعوام

من الناس.

والحمد لله رب العالمين

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