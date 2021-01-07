ترامب لم يؤمن بعزرائيل قابض الأرواح بل بسليماني.. 

هشام عبد القادر ||

كل لحظة ترامب لم يحس باي ذنب اقترفه بحق الشعوب وجازف بأعظم قرار لآغتياله قاسم سليماني والمهندس فكل لحظة يفكر بروحه ستزهقها كف سليماني المقطوعة ستمسك على حبل وريد ترامب تجعله يذوق العذاب ولن تكون موت ترامب مرة بل كل يوم يموت الف مرة وتحطمت الإدارة الأمريكية بأسوار بغداد وتحطمت أحلامها وأنهارت بالهزيمة النفسية وعرفت كل الشعوب ضعف الإدارة الأمريكية الصهيونية السعودية التي من طبيعتها الغدر والأعتيال والكذب على الشعوب والأوطان كل فترة زمنية بمسميات كاذبة تارة بأسم القاعدة وتارة بأسم داعش وتارة بالأرهاب وتارة أخرى محاربة المجوس وإخرى محاربة المد الفارسي ..

نحن لا نقارن بين فارس إيران الدولة الأسلامية وامريكا اين الثرى من الثرياء .

لم نلتمس اي ضرر ولو مثقال ذرة من إيران فقد زاد عشق إيران حيث عرفناها بوضوح جدا وكلما زادت قوى الشر كرها لأيران وحرب إعلامية ضد إيران كلما عرفنا حقيقة إيران إنها على صواب ..

فقد اسخلصنا معرفة الخير من الشر كما كان الخير موجود في قصر فرعون وكما كان في سجن الزليخا وكما كان في نار النمرود وكما كان في بطن قريش الجاهلية الكبرى .

وجدنا الخير في الحرب الأعلامية نحو إيران وكل محور المقاومة وعرفنا الخير عندما وجدنا شنوعدوانهم على اليمن عرفنا إتجاه اليمن إنها على حق فتحدينا الصعاب هذه التفسيرات تراود كل باحث عن الحقيقة ..

اليوم الإدارة الأمريكية الصهيونية السعودية تؤمن بعزائيل تنتظر يد سليماني ماذا ستصنع بهم..

الويل لكل من رضي بقتل سليماني.