شهداء محور المقاومة عنوان النصر..

هشام عبد القادر ||

اولا نبداء بالتحية والسلام على كل شهداء الأمة الإسلامية كافة منذوا خلق الله آدم الى يوم القيامة ..ونطلب منهم الرضاء والشفاعة والنصر والتأييد والعفو والعون والأخذ بأيدينا الى النجاة من اهوال ووسوسة النفس وغرورها وكبرها وحسدها وشركها وكفرها وزيغها وتطهير قلوبنا من الرجس تطهيرا ونطلب البصيرة في قلوبنا والتزكية والطمئنينة وتعليمنا ما لا نعلم وخدمة الأمة والأنسانية وإيصالنا الى علين وإدخالنا من باب رحمة الله التي وسعة كل و لا يحرمنا الله من الشفاعة والوسيلة بكرم تضحية الشهداء في سبيل الله..

للننصف حق الشهداء ونحن لا نستطيع اعطائهم حقهم من الثناء والشكر لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون والياء تدل على الإستمرار فقط نتبع منهج تضحيتهم نؤدي حقهم لترتاح افئدتهم إن نورهم ما زال حي في قلوبنا اول ما نستطيع أن نقدمه بإرادتنا هي الوحدة وحدة صف محور المقاومة الصادق والصادقين هم من يعملون ليلا ونهارا لإلتماس الحاجات والإبداعات والمهارات وتوحيد الصف لقصم شوكة العدوا نعلن جميعا بالوحدة امام الملاء إنه لا شئ يفرقنا .. واهم رسالة وصوت نوصله للقادة ولكل أحرار العالم نقول اولا نحن مقصرين بحق ابناء فلسطين الذين رسموا لوحة فنية بالمقاومة بالحجارة نطلب طلب خاص من كل ذو وسيلة لتوصيل الصوت للعالم نبداء اولا بالآعتراف بصمود وتضحيات مقاومة اليد التي تحمل الحجر .. ضد العدوا الصهيوني ..

والأعتراف بأن مؤسس وموحد صف دول محور المقاومة هو روح الله الخميني .. ونعترف بإن الثورات مصدرها من كربلاء المقدسة كل الثورات من نور ابا الأحرار الإمام الحسين عليه السلام ..

اذا ثلاث نقاط حق علينا

النقطة الأولى/ علينا حق في معرفة مقاومة ابناء فلسطين ومساندتهم.

النقطة الثانية/ حق علينا في معرفة روح الله الخميني .

النقطة الثالثة/ حق علينا معرفة ودراسة وحي عاشوراء مدرسة كربلاء .. مدرسة ابا الأحرار الإمام الحسين عليه السلام ..

ومنها نستنتج

حق علينا معرفة المحافظ على مبادء ثورة روح الله الخميني وهو السيد القائد علي الخامنئي الذي نراه اليوم ماشي على الطريق بتوحيد صف كل دول محور المقاومة ..

حق علينا معرفة تضحية وفداء حزب الله ومعرفة شهداء حزب الله وقادة حزب الله ..

حق علينا معرفة الحشد الشعبي وكل حركات المقاومة بالعراق وسوريا

حق علينا معرفة المدرسة اليمانية التي واجهت كل طغاة العصر وتقديم العون بكافة الوسائل لحركة انصار الله .

حق علينا الحمد والشكر لعظيم من الله وببركة تضحيات شهداء اليمن وصرخة السيد حسين الذي كسر حاجز الصمت وفضل قيادة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله الذي اطلق الحرية لكل الكتاب والمفكرين ودعاء لوحدة صف دول محور المقاومة وجعل طريق للتواصل مع كل دول محور المقاومة ازال ستار الخوف وكسر حاجز الصمت والذل وجعل لكل إنسان الحرية بالتعبير والعشق لقادة وشهداء دول محور المقاومة ..

ومنها يترتب علينا معرفة سلوك القائد الذي جعل من كلماته رسالة للذين يتخاذلون ولكل من يحمل الأنانية أن يبعد عن نفسه حب النفس . والعمل بإطار الوحدة الشاملة ومعرفة تضحيات الشهداء الذين يحملون روح الوحدة الحقيقية فكلنا سليماني والمهندس والصماد وكل الشهداء الذي لا نعد ولا نستطيع وصفهم وعدهم .. الهدف كلنا نرفع علم واحد اسمه علم وحدة محور صف المقاومة التي تواجه كل طغاة العالم ولا فرق بيننا ونعلن النصر مقدما بوحدة الصف والعمل الواحد كلا يحمل بقلبه نصرة اخيه اينما كان والإستجابة لرسالة القادة التي توحي بالوحدة دائما توحيد الصف .. وترجمة الوحدة بالواقع . العملي . كلا يقدم اي مهارات او اي خدمة او منفعة تكون شمولية لمنفعة الناس كافة دون اي تحيز .

كلنا صف واحد وعلم واحد

علم دماء الشهداء

علم يحمل الهدف الإتصال المتواصل بكل محور المقاومة

جيش وقادة وجبهة إعلامية واحدة ..

والحمد لله رب العالمين

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