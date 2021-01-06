هشام داوود..عندما يتكلم البلهاء

عزيز الإبراهيمي ||

اتهم هشام داوود بمواربة قائد النصر العظيم وشهيد الاسلام الكبير بانه لم يكن يدخل بفيزة الى العراق

يا لهذا القدر ... الذي جعل أمثال هشام يتكلم بهذا الكلام

وهنا نود ان نسأل هذا العبقري

هل دخل ا ل د و١.ع..ش حينما دخلوا بجوازات رسمية وفيرة

هل الأتراك اليوم يدخلون بفيزة الى قواعدهم

هل يفعل آلاف الجنود الأمريكان ذلك ؟

هل تفعل طائراتهم هذا الامر وتأخذ منكم الأذن ؟

ثم هب ان اَي غيور يريد ان ينقذ الأيزيديات من بطش الدواعش في تلك الفترة هل يفرحهن ان يتأخر باجراءات روتينية لأجل فيزة لبلد سقط نصفه تقريبا ؟

الم تسمع ياسيد هشام لقاء ابنة الشهيد

عندما قالت انها تعلقت بأذياله ايام تطويق الدواعش لآمرلي ترمي ان تبقيه مع عائلته لبضعة ايّام وكيف كان رده لها حيث قال : كيف تطلبين مني ذلك والدواء..ش يحيطون بتلك المدينة التي فيها بنات انظر لهن كبناتي زينب ونرجس واملهن بعد الله فيّ ؟

هل اجرى السيد المستشار هكذا حوار مع ابنته؟ هل خلف لدى ابنته ذلك الشعور وذهب الى فك الحصار عن مدينة عراقية ؟!

هل يعلم السيد هشام ان الرجل هو من رجال الصف الاول في بلده ومن الطبيعي حمله لجواز دبلوماسي يفرض ان تكون له معاملة خاصة تتجاوز كل الروتين والإجراءات ؟! ام ان هذا الامر لا ترى له قدر فيحق لك ذلك فجواز العراق الدبلوماسي يمنح لمن هب ودب ! ولكن ليس بقية الدول هكذا يا ايها الجهبذ

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