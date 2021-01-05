المقالات

حصن سليماني والمهندس المنيع


 

هشام عبد القادر||

 

فلك كل قلب حر يدور حول حب سليماني والمهندس الشهيدان الذي جسدوا محور الوحدة لكل أحرار العالم بمختلف اللغات وقد توحدت ارواحهم في الدنيا قبل الوعد الأخير لصعود ارواحهم في سماء الوجود .. جسدت حركتهم الشمولية وجهادهم الميداني معاني كثيرة اولها إن مفهوم الإسلام الجامع للإنسانية وحدهم وجعلهم في منهج الدفاع عن المظلومين أينما كانوا وبعثوا رسالة للعالم لا يوجد فرق بين قوى الخير المتمثل بدول محور مقاومة وموجهة الشر العالمي ... منهجهم واحد وجسدهم واحد وضحوا معاني ومفاهيم الوحدة وكيفيتها وابعادها الحقيقية .. فأتموا الحجة الكاملة على كل الأحرار وكل مفكر وكل متدبر لا تراجع لا تبديل ولا تغير بمبداء وحدة الإنسانية على منهج الثورة ضد الطغاة المستكبرين . ليعم العدل والخير والسلام في كل الوجود .. اصبحوا صورة تجسد حصن منيع لا يستطيع إختراقه العدوا اصبح محبتهم تجسيد لمفهوم الوحدة لكل أحرار العالم لمواجهة المستكبرين .. هنيئا لهم على إبراز لوحة تعم الوجود يعرف القاصي والداني معاني الوحدة والتلاحم والأخوة الإيمانية والتضحية ..

فليعلم عالم العدوان إنه خسران فصفقة القرن أنكسرت

وهذه التضحية سوف يتوسع معانيها للعالم ويتوحد محور المقاومة بمختلف الوانهم ولغاتهم واقتربت المسافات بين بلدانهم بفضل القلوب الواحدة .

 

والحمد لله رب العالمين

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كيف يمكن المساواة بين أيران ودول العالم؟!
في ذكرى الشهيد..البطل قاسم سليماني  !!!
حصن سليماني والمهندس المنيع
خفايا أعياد الميلاد.
لا تحملوا حكومتنا ما لا تطيق فدعوها وشأنها الى مزبلة التاريخ
إذا لم تكن فاعلاً للخير فكن ناقلاً له
جذور الجريمة
لقد بانت عوراتهم..! 
عام الحزن..
عندما ينزفُ القَلَم الحقائق ويَشِعُ نوراً.
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.86
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
زيد مغير : مصطفى مشتت الغريباوي بدون أي استحياء منح منصب وزير الدفاع لشخص بعثي نتن له اخوين داعشيين ومنصب ...
الموضوع :
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
مازن عبد الغني محمد مهدي : نسال الله عز وجل ان يحفظ السيد حسن نصر الله و يحفظ الشعب اللبناني الشقيق ويحفظ الشعب ...
الموضوع :
سماحة السيد حسن نصر الله: لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين ومن ساعدهم
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف ونسالك يالله يا عظيم يا ذو الفضل العظيم ...
الموضوع :
40 مطلوباً من 6 دول متورطون باغتيال سليماني والمهندس
سليم الياسري : كان مثالا للمجاهد الحقيقي. متواضع الى درجة كبيرة فلم يهتم بالمظاهر لم يترك خلفه الا ملابسه التي ...
الموضوع :
بطل من اهوار العراق
Jack chakee : اويلي شكد مظلوم الرجال العراقي ويموت على جهاله مو واحدكم يرشي القاضي علمود لا ينطيها نفقة لو ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
البزوني : القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة سوف تبقى دماء الشهداء السعداء الحاج قاسم سليماني وابو مهدي ...
الموضوع :
أول تعليق أميركي على إمكانية محاكمة ترامب بجريمة المطار الغادرة الجبانة
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار والعن الدئم على الظالم البعثي الجديد محمد إبن سلمان لا تستغرب ...
الموضوع :
رسالة إلى خليفة الحجاج بن يوسف الثقفي؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار وارحم وتغمد برحمتك الشيخ الجليل خادم ال البيت الشيخ محمد تقي ...
الموضوع :
وفاة آية الله العظمى محمد تقي مصباح الازدي
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسام على افضل الخلق والمرسلين رسولنا ابو القاسم محمد واله الاطهار ...
الموضوع :
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
ابو حسنين : حيل وياكم يالغمان والغبران والمعدان هذا ماحصلت عليه من اعمالكم بتخريب مدنكم وتعطيل مدارسكم وحسدكم وحقدكم بعظكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... جريمة جديدة وفضيحة كبرى تقترفها حكومة الكاظمي بحق ابناء الوسط والجنوب
فيسبوك