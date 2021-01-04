جندي سليماني ..!

هشام عبد القادر||

بعهد نبي الله سليمان عليه السلام سخر الله له الجن والطير والرياح وكل شئ ملك سليمان عليه السلام بفلسفة الوجود نفهم مخاطبة الطير والجن والنمل وكل شئ البعض لا يؤمن بالعقل والإحساس والقلب إنه موجود في بقية المخلوقات يضن البعض إنه فقط الإنسان هو الذي يفكر وهو الذي يتكلم وهو الذي يعقل اما الحيوانات لا تفكر ولا تدرك ولا تعقل ونحن نقول ما قال القرءان سليمان عليه السلام سخر الله له الرياح تأتمر بأمره معنا إن هناك مخاطبة للرياح كل شئ يسبح لله ومن الحجر ما يتشقق من خشية الله وايضا الأنعام تحس وتتألم وتخاطب ليس فقط الإنسان فقد خاطبت احدى النمل بقية النمل تدخل بيوتهن واتى هدهد سليمان بناء عظيم إذا لم يخلق الله.

الكون والسموات والأرض إلا بالحق ربنا ما خلقت هذا باطل كل الموجودات تسبح سوى حيوانات او حجر او شجر او سموات او ارض او كواكب اذا تسخير السموات والأرض طوعا للإنسان الكامل القمر يستطيع الإنسان المخاطبة لها وللشمس والرياح والماء والأرض والسماء والحيوان والحجر وكل شئ نستطيع محادثته إذا نحن بحاجة للعلم لمخاطبة الرياح والسحب وكل شئ لنحصل على التسخير طوعا ليستفيد الإنسان من الوجود والطبيعة.

ولا نغفل ونقول الحيوانات لا تفهم بل تدرك وتحس وتسمع وتبصر وتسبح وكل مخلوق له حد معين من الإدراك والبصيرة حتى وعاء قلب الإنسان له حد معين من الفهم والإدراك والبصيرة كلا له قدرا معلوم بالإحاطة .

ولا يوجد لا نبي ولا رسول اعظم من سيدنا محمد وآل سيدنا محمد خلق الإنسان بأحسن تقويم فقوم سيدنا محمد ليس كمثله شئ القرءان يعرفنا كيف خاطبت الأنبياء عليهم السلام الجن وكيف احيوا الموتى وكيف تسخرت لهم الرياح وكيف تسخر لموسى عليه السلام العصى وكيف وكيف التهم الحوت يونس عليه السلام وحافظ عليه وكيف وفاء كلب اصحاب اهل الكهف وكيف الكثير من العبر إذا الإنسان عليه يفهم كيف يكون له إحساس ومشاعر بالكون والوجود يخاطب هذا الوجود ويشهد بأن لا اله الا الله ويجعل بقلبه كل هذا الوجود يسبح معه .

ويحمد ويستغفر الوجود سوى الجماد او الحي هو يسبح ويحمد لا يوجد شئ مخلوق خلقه الله عبث وباطل. فالبعض يتصور ان السموات والأرض والأشجار والماء جامدة ليس لها حركة بل لديها تدبير وحركة ولا يستطيع فهم التسخير إلا من وسعت قلوبهم كل شئ وعاء قلوبهم وسعت الوجود كله يستطيع رد الشمس بعد غروبها كما ردت ليوشع بن نون عليه السلام وايضا يستطيع يسير الجبال وينقلها كما نقل عرش بلقيس اصف بن برخيا عليه السلام .

ونحن بالمناسبة جندي سليماني الشهيد سليماني سيكون له جنود في هذا العصر عصر محور المقاومة من البشر جنود سليماني هم الأحرار من ينتظروا الشهادة وما بدلوا تبديلا .. فالعدوا يتحسب من سيكون انصار محور المقاومة نقول قد يكن من الجن والإنس والملائكة والطير والرياح والشجر والحجر وكل الوجود سيكونوا جنود العصر لكل الشهداء المخلصين الأحياء عند ربهم .. والقلم والحبر والورق وكل إحساس ومشاعر سينتصر للحق ولطريق الحق .

وسيظهر جنود النبي سليمان عليه السلام في كل عصر .. وستظهر المعجزات في كل زمن ..

وكلنا جنود سليمان النبي عليه السلام

وكلنا جنود سليماني شهيد محور المقاومة

وكلنا الشهيد المهندس

وكلنا الصماد

كل الوجود جندي من جنود الله

فلا نتعجب لحياة الشهداء

ولا نتعجب فهذا شئ محتوم

الإمام الحسين عليه السلام اكرمه الله بالشهادة وسيد الشهداء وسيجعل الف سليماني بكل عصر.

والحمد لله رب العالمين