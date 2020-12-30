المقالات

الشر السعودي يستهدف قادة دول محور المقاومة ..


 

هشام عبد القادر ||

 

عادة الأعراب الغدر والخيانة وعادة اليهودي المتصهين بيع الإنسانية بثمن بخس كما باعوا إخوة يوسف أخيهم ..

أما الأعراب تميزوا بالعنصرية والسحل والذبح والغدر والخيانة وليس من اليوم ليس جديد عليهم فهم من سحلوا الإمام الحسين عليه السلام ومن أكلوا كبد الحمزة بن عبد المطلب بن هاشم .. نرى السعودية تستهدف القادة وتسخر كل أموالها للتمهيد لسيطرة اليهود المتصهينين على كل المقدسات والثروات.

 ال سعود هم دم مخلط أعرابي صهيوني فهم أخطر من في الوجود كله ..

وأعراب الخليج يتبعوا نهج ال سعود حب المال والثروة فطمع دويلات الإمارات أكثر طمع وهلع لا يقارن باي طامع  . اصبحت الذئاب المتوحشة البشرية تهجم على اليمن كفريسة تنهشها مخالب ضباع جائعة أعرابية لا تفهم لا تفقه لا تسمع لا تبصر لا تعقل لا تتدبر لا تتذكر لا تخشى لا تتراجع لا تعلم بحدود الله على قلوبهم غشاوة قلوبهم قاسية كالحجارة او اشد كالأنعام بل اضل من الأنعام غلف صم بكم على قلوبهم أقفال لا يدركون ولا يندمون حلت عليهم اللعنة أينما ثقفوا أشد كفرا ونفاق ..

باعوا الإسلام بأسم الإسلام وقتلوا قادة دول محور المقاومة هدفهم تصويب الهدف نحو سيوف الله القاطعة ..

فواجب كل الشرفاء والأحرار الصحوة والحماية بدرع حصين لكل أرض وعرض والتمسك والحفاظ على كل رجال الله سادة وقادة دول محور المقاومة ووحدة الصف والتذكر والتدبر والبصيرة والفقه والعلم بحقيقة الشهداء كيف قدموا انفسهم فلا نتراجع على خطاهم بل ندعوا الوحدة الشاملة والضرب بيد من حديد على كل قوى الطغيان فعدوا العالم الإنساني عدوا واضح وفتيله ونار الفتنة هم ال سعود وأعراب الخليج ..

 والسم القاتل المتسرب بوريد الأمة بني صهيون والأنياب المكشرة والعين اللامة هم الإدارة الأمريكية البريطانية وكل من دار في فلكهم ..

 

نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم

 

والحمد لله رب العالمين

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بوصلة الأحداث؛ لن يبقى موظف نزيه خلال الفترة المقبلة..! 
الشر السعودي يستهدف قادة دول محور المقاومة ..
️ الجهاد عزا للاسلام
فنتازيا نقاشية..!
البحر الأحمر وباب المندب مغازي العدوان ..
تصدّر لنا النور ونصدِّر لها الظلام!!!
30 كانون أول..ذكرى القصاص العادل من طاغية العصر!
نهاية الطغاة..!
الأزمة المالية الراهنة..سينتعش الدواعش مجددا..!
عن ماذا کان یبحث الشهيد الحاج قاسم سليماني في العراق؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 92.51
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 2.84
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
زيد مغير : اذا أنشأ الميناء ستتضرر قناة السويس يعني مصر . وميناء العقبة يعني الأردن وأختها إسرائيل. ودول الخليج ...
الموضوع :
اخر مستجدات عقد ميناء الفاو الكبير يتحدث عنه المهندس مصطفى السند
زيد مغير : سيدي الجليل حينما وضع مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي يده بيد ترامب وقال له نشكرك سيادة الرئيس ...
الموضوع :
كيف صنعت المرجعية ورجالها النصر للعراق؟ وما هو دور امريكا وصبيانها في معركتنا مع مجرمي داعش؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يلعن الظالم المجرم عدي والظالم المجرم قصي وساجدة و صدام المجرم الظالم االملعون وكل من لف ...
الموضوع :
في مثل هذا اليوم محاولة اغتيال المقبور عدي صدام في بغداد
عبدالحسين سلمان العبوسي : التطبيع خيانه للانتماء العربي والاسلام اولا والقبول بالذل والمهانه وانتصار لقوى الشر لذا كان لزاما علين ان ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
محمد بوعناية : ضروري فضح الخونة والجبناء ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
زيد مغير : ف سبب سورة الضحى المباركة قوله تعالى ) الم يجدك يتيما فاوى)ماوى رسول الله صلى الله عليه ...
الموضوع :
مجلس حسيني ___ لماذا العداء لابي طالب واتهامه بالكفر
مواطنة : سلام عليكم حقيقة لم اتابع البرنامج حتى اكوّن فكرة ولكن من ظاهر مقالكم ان امتعاضكم من الضيف ...
الموضوع :
فصل الدين عن الدولة مقولة بائسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين صلواتك عليهم اجمعين ان تحفظ ...
الموضوع :
نموذج من عمائم الغيرة والشرف التي ارتدت ثوب الجهاد لتذود عن الوطن والعقيدة والكرامة رضوان الله عليهم أجمعين
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
فيسبوك