الشر السعودي يستهدف قادة دول محور المقاومة ..

هشام عبد القادر ||

عادة الأعراب الغدر والخيانة وعادة اليهودي المتصهين بيع الإنسانية بثمن بخس كما باعوا إخوة يوسف أخيهم ..

أما الأعراب تميزوا بالعنصرية والسحل والذبح والغدر والخيانة وليس من اليوم ليس جديد عليهم فهم من سحلوا الإمام الحسين عليه السلام ومن أكلوا كبد الحمزة بن عبد المطلب بن هاشم .. نرى السعودية تستهدف القادة وتسخر كل أموالها للتمهيد لسيطرة اليهود المتصهينين على كل المقدسات والثروات.

ال سعود هم دم مخلط أعرابي صهيوني فهم أخطر من في الوجود كله ..

وأعراب الخليج يتبعوا نهج ال سعود حب المال والثروة فطمع دويلات الإمارات أكثر طمع وهلع لا يقارن باي طامع . اصبحت الذئاب المتوحشة البشرية تهجم على اليمن كفريسة تنهشها مخالب ضباع جائعة أعرابية لا تفهم لا تفقه لا تسمع لا تبصر لا تعقل لا تتدبر لا تتذكر لا تخشى لا تتراجع لا تعلم بحدود الله على قلوبهم غشاوة قلوبهم قاسية كالحجارة او اشد كالأنعام بل اضل من الأنعام غلف صم بكم على قلوبهم أقفال لا يدركون ولا يندمون حلت عليهم اللعنة أينما ثقفوا أشد كفرا ونفاق ..

باعوا الإسلام بأسم الإسلام وقتلوا قادة دول محور المقاومة هدفهم تصويب الهدف نحو سيوف الله القاطعة ..

فواجب كل الشرفاء والأحرار الصحوة والحماية بدرع حصين لكل أرض وعرض والتمسك والحفاظ على كل رجال الله سادة وقادة دول محور المقاومة ووحدة الصف والتذكر والتدبر والبصيرة والفقه والعلم بحقيقة الشهداء كيف قدموا انفسهم فلا نتراجع على خطاهم بل ندعوا الوحدة الشاملة والضرب بيد من حديد على كل قوى الطغيان فعدوا العالم الإنساني عدوا واضح وفتيله ونار الفتنة هم ال سعود وأعراب الخليج ..

والسم القاتل المتسرب بوريد الأمة بني صهيون والأنياب المكشرة والعين اللامة هم الإدارة الأمريكية البريطانية وكل من دار في فلكهم ..

نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم

والحمد لله رب العالمين