البحر الأحمر وباب المندب مغازي العدوان ..

هشام عبد القادر||

هرولت كل الدول الأعرابية للتطبيع بدفع مسبق من قبل النظام السعودي للتمهيد للعدوا الصهيوني بالإلتفاف على اليمن وممراته البحرية وكل ما تلاقيه اليمن من عدوان ظالم وإحتلال صهيوني أمريكي اصبح واضح للعيان. والعالم، فاليوم اليمن تواجه اكبر خطر على مر التاريخ والعدوان اصبح من كل قوى الاستكبار العالمي اصبح اليمن يد تواجه اكثر من جبهة فالويل للممهدين للعدوان من الداخل والخارج ...هذا الإستهداف خطر محدق على الشرق الأوسط بأكمله وعلى العالم العربي والإسلامي. . وسوف تنشب من خلاله حرب إقليمة على الساحل الغربي. . العدوان أتى بغطاء اممي وبتعاون خليجي إعرابي وقوة إمريكية صهيونية سعودية هم يرون ذالك بأنهم سيكسروا إرادة المقاتل اليمني. . من الواضح إنهم لم يفهموا إن الصمود مستمر والمواجهة باتت اقوى ولن يسكت كل الشعب اليمني على تخاذل المرتزقة الذين باعوا الوطن ولن يتركوا اليمن في ملهى وإحتلال العدوا الصهيوني. .الخليجي الأعرابي. . فهذه الحرب كلها هدفهم السيطرة على باب المندب وكل ممرات التجارة الدولية ونهب ثروات اليمن وتوسع الصهيوني بالمنطقة على حساب التخاذل الأعرابي الخليجي والحرب مفتوحة لن تهداء ابدا إلا بسقوط عروش الأنظمة المتخاذلة فثورة المستضعفين قائمة والأن بدئت المواجهة. بعين كل العالم يشاهد العدوان الصهيوني، الذي مد يده وسوف تقطعها ايدي رجال الله الى الأبد والحرب تستدعي يقضة كل الشرفاء باليمن وخارج اليمن وكل العالم الإسلامي إنه حان قطع يد الصهيوني السعودي الأمريكي بالمنطقة. .ولا داعي للمحاكات والتفرقة فالمواجهة اصبحت واجبة على كل حر وندعوا دول محور المقاومة لتضييق الخناق على العدوا الصهيوني الذي مد يده يتطاول على ابعاد ومنافذ دول خط المقاومة. .

نسئل الله بالنصر لليمن

النصر للجيش واللجان الشعبية.

واللعنة على المعتدين الظالمين..

والزوال لكل الخونة من باعوا دينهم بدنياهم..

ولا حول ولا قوة الا بالله

والحمد لله رب العالمين