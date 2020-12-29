كل مَن في "الصورة" يتحمل المسؤولية..

✍️ إياد الإمارة ||

▪ إعتقدوا إن من "الحكمة" وبيها "صالح" أن يكون "الفتح" من صوب أبو الجوادين عليهما السلام "الكاظمية"، وتسير سفينة العراق بلا شراع تمخر عباب بحر مشاكلنا بكل أمواجه المتلاطمة..

النوايا لم تكن نوايا الوطن "لا خوش نريد وطن"..

والتخطيط "التخيط والتخبط" كان عبثياً أهوجاً بالمرة..

لم يعقلوها جيداً كما في كل مرات هؤلاء السابقة ولنا نحن في مدينة النفط "والشفط" تجربتنا "أولاً" قبل غيرنا وكادت أن تشتعل البصرة بنفطها لولا أن تداركنا الله برحمته و "يفلت" الحملدار..

واللقلق علا وطار..

وعادت حليمة إلى عادتها اللئيمة .. و"اللئيم" لا ينفع العراق والعراقيين..

انت الشايب شبيك؟

اسأل أستشير..

لو شغلتك بس نقل جنايز وما تدري شبي التابوت؟

مرة بي واحد مؤمن، ومرة بي واحد سرسري، ومرة تابوتك مليان دهينة!

عجيب أمرك والله عجيب..

هسك يلا أبو العريف شلون تحلها؟

وداعتك الطلابة چبيرة أكبر منك ومن كل احلامك السراب..

وبمناسبة أحلامك بعدك تحلم تصير رئيس وزراء؟

تصير من دبش.

بيها "صالح" خربها خراب البصرة وگعد على تلها، وتل مصالحه الخاصة تل، وما خلة لربعه بس البتوت البايدة..

لا يا بايدين!

هسة شلون وي بايدن!

اعتقد ما راح يصير بيها بعد "صالح"..

واللعب صار على المكشوف وراح زمن غطيلي واغطيلك "وأجمع شوكي وي أشواكك نبزز بيها الوادم".

ماكو واحد بالصورة خارج المسؤولية!

حتى هذا الطافر..

خل يشوف نفسه، من طفر طيحته صارت "بالكنيف" أجلكم الله .. والله لا يجله.

الكل مسؤول دنيا وآخرة، من الأول للأخير.

عود هو ذكي العينتين!

وهو من الشركة أغبى واحد..

بحت أصواتنا؟!

ها؟

وين ما وين؟

نايمين گاعدين؟

عبد السلام عارف أحترگ بالطيارة، والبكر عزلوه، وصدام بالعباس عدموه..

والبگه براسچ يا رغد

صدام ما يرجع بعد

حشمي الأمن حشمي الحزب

گليلهم مات الچلب

هسة تدرون الحكومة بيد مَن؟