إيران والعراق جسد واحد

الكاتب هشام عبد القادر||

إيران والعراق هما جسد واحد

في قلب المؤمن وفي نظر كل أحرار العالم والذي لا يفقه معنى شهادة الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس في يوم واحد وساعة واحدة وبيوم جمعة جمعتهم في سماء الوجود الواحدة ولم يعرف تضحياتهم في كل الميادين فعليه مراجعة حساباته مع نفسه لا نقول مع ربه لأن الله ليس كما تطلق الألسن الله الله والحجة والخليفة لله هو إنسان كامل فمن العيب أن نشرك انفسنا محله ..

العراق وإيران جسدت معاني وحدتهم دم الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس فحسرة على كل قلب لا يفهم معنى الوحدة الحقيقية بهؤلاء الرموز الذي صنعهم الله وأختارهم ليكونوا حجة على كل من يفرط بوحدة دول محور المقاومة .. قلنا مرارا هما قبس من ذو الفقار هما الشمس والقمر هما العلاقة بين مكة والقدس بين الصفاء والمروة بين مقام العباس قمر بني هاشم وبين مقام الإمام الحسين عليه السلام هما قبس من نور الأرتباط بين سيدنا محمد والإمام علي عليه السلام

هما محور ارتباط السماء بالأرض بين الدنيا والأخرة بين العينين بين العقل والقلب بين مكة والبيت المعمور بين البيت المعمور والعرش بين كل يدين وكفين توحدت بسبيل الله هما النفس الواحدة والجسد الواحد رمز وحدة محور مقاومة العصر والزمان . قاسم بين الحق والباطل سليم القلب سليماني يماني الروح ومهندس الوحدة ابو مهدي المهندس .. فمن يفرق بين دول محور المقاومة يراجع نفسه ..

والحمد لله رب العالمين