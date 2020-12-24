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سليماني المحمدي في فلسطين وأرض العرب.. !


 

هشام عبد القادر ||

 

لقد افنى عمره سليماني في ميادين الجهاد للذود عن الشعوب العربية والإسلامية لم تدخل في قلبه العنصرية والطائفية فقد خاض المعارك في مقدمة الصفوف في لبنان وسوريا والعراق وفي فلسطين قدم الخبرات والسلاح وفي كل أرض وميدان فتقلد صفة سليماني المحمدي بصفة جهاده الشمولي دون العنصرية وأستشهد بأرض العراق لم يكون في بلده كرمان الفارسية بل في العراق العربية لذالك علينا معرفة خصال هذا القائد الكبير المتواضع لقد افنى روحه بمحبة سبيل الصالحين كان من أقرب المقربين للسيد الإمام الخامنئي ومحبوب لديه واقرب المقربين لدى السيد حسن نصر الله ومحبوب لديه واقرب المقربين للشهيد ابو مهدي المهندس ومحبوب لديه واقرب المقربين لأبناء فلسطين ومحبوب لديهم واقرب المقربين للشعب السوري ومحبوب لديهم واقرب المقربين للشعب البحريني ومحبوب لديهم واقرب المقربين للشعب اليمني ومحبوب لديهم عند الخواص وقريب ومحبوب عند كل مؤمن مطيع لولاية الفقية يحب حركات المقاومة جميعا يتبرك بكل المجاهدين من الجندي الى القائد يحب الحركة والنشاط داعي للوحدة الإسلامية قائدا في فيلق القدس وجهة نظره نحو تحرير فلسطين وتحرير المقدسات والشعوب صديق لكل المؤمنين..

 

والحمد لله رب العالمين

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