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هذا سليماني من تعرفه ميادين التضحية والفداء. .


 

 

 

هشام عبد القادر

 

إسئلوني عن سليماني. سل عنه من إسمه. تجده. قاسم وسليم.و يماني  أدلكم على إجابة فلتنصت الأسماع وتسكت الألسن ليخبركم ميادين العزة من هو سليماني. .

سليماني هو اللسان الذي أعلن بتطهير الشرق الأوسط من داعش الكبرى في شهر نوفمبر 2017م وهو من ربط جأش المجاهدين في كل دول محور المقاومة من إيران الى ساحة لبنان وسوريا وفلسطين والعراق وهو المدد والتسليح والكلمة المقدمة في كل الصفوف حاضر بكل الميادين تعرفه غبار الصحراء وحرارة الشمس وبرودة السهول والوديان ووعرة الجبال.  وتعرفه هامات المجاهدين وسواعد الأبطال والزناد القابضة بالسلاح سلاح المقاومة في كل أرض هزمت قوى الشر وكسر كل  الطغيان وهزم أحزاب الشر. . وقد حصل على أعلى وسام ذو الفقار وحاز على أعلى رتبة لواء ولقب بالحاج لإيمانه. . وسلك طريق الوحدة التحمت روحه بالمهندس فاصبحا قبس من ذو الفقار. . سيف ذوا حدين كسرا الحزبين الجمهوري والديمقراطي الأمريكي. .

إنه سليماني قائد فيلق القدس الذي حصل على منصب القيادة المؤهلة لقدراته الكبيره في عام 1998م

إنه المولود في محافظة كرمان الذي أكرمها الله بهذه الشخصية الفريدة. . إنه من تصدى للهجمات في لبنان وهو الذي ضرب خراطيم داعش في سوريا وهو الذي حافظ على بغداد من السقوط يده مع يد الحشد الشعبي بفتوى السيد السستاني حطموا أحلام المستكبرين هو سليماني الذي طاف حوله المجاهدين يتلقوا منه نظرة وسرورا الرجل المتواضع الذي افدى بروحه التي كان قد باعها في سبيل تحرير القدس. . هو الرجل الأول الذي اتصل بمحور مقاومة فلسطين واحبوه رغم إختلاف العقائد إنما جمعتهم محور مقاومة الشر وقد اختلط دمه مع دم الأحرار بكل ساحات القتال.  هو الذي لم يلطخ يده بأكل السحت والحرام إنما جاد بروحه لأجل بقاء الشعوب وسلامتها. . إسئلوا عنه كل الساحات ستجدوه سليم القلب مشتق من إسمه عدة افهام وابعاد سليماني منها سليم وايضا يماني. . وايضا سل عنه تجده يماني النخبة والمبداء،ركنه يماني من اصحاب اليمين إنه وتد من اوتاد العزة والجهاد. . هو صديق كل عاشق لطريق سفينة كربلاء ومسيرة الإمام الحسين عليه السلام ابا الأحرار. .

وستضل اوفياء له ندعوا كل أحرار العالم للوحدة الأعلامية ووحدة الصفوف كما توحد سليماني والمهندس بالدنيا والأخرة وكما توحدة صفوف المجاهدين بكل دول محور المقاومة. .

سليماني والمهندس رمز للوحدة الإسلامية والإنسانية. 

 

والحمد لله رب العالمين

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