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سليماني قلب محور المقاومة وباب العروج إليها


 

هشام عبد القادر ||

 

سليماني المولود في قرية قناة محافظة كرمان الذي أكرمها الله بهذا القائد الميداني المؤمن عام 1957 في شهر مارس تاريخ 11 واستلم قيادة فيلق القدس عام 1998م وحصل على رتبة لواء في عام 2011 وحصل على اعلى وسام من السيد الخامنئي حفظه الله وسام ذو الفقار وهو كذالك مع الشهيد ابو مهدي المهندس اكتمل الوسام اصبحا سيف قاطع طهروا ارض العراق من داعش حيث تم الإعلان بلسان القائد سليماني في شهر نوفمبر عام 2017 م برسالة للسيد الخامنئي على إنه تم إنهى خلافة داعش.  وآستشهد الشهيدين في 3يناير 2020 م بأرض العراق بعدما طهروا العراق من داعش حرروا محافظة صلاح الدين وحافظوا على بغداد وجميع محافظات العراق التي فيها المقدسات .. واعد سليماني جيوش مجيشة وتكتيك عسري مسلح لحماية العراق يدا بيد مع الحشد الشعبي وحركة عصائب الحق وجيش المهدي وكل الحركات المقاومة في العراق  حزب الله وحركة النجباء .. سليماني مع ابو مهدي المهندس شكلوا القوس والرمح وقبس من ذوا الفقار سيف ذوا حدين هزموا الحزبين الحزب الجمهوري الأمريكي والحزب الديمقراطي الأمريكي وكسروا شوكته بالشرق الأوسط لذالك تم إستهدافهم .. في بغداد عاصمة العواصم العراقية وقلب العراق .  ..

سليماني هو قلب محور المقاومة وتواضعه وحبه لقادة محور المقاومة اصبح باب العروج الى معرفة القادة لكل دول محور المقاومة يحدد السهم نحو اتجاه القادة والسادة يعرف الأمة كافة بمختلف اللغات إنه القائد والجندي المؤمن تواضع لله فرفعه الى علين ليس فقط به نحدد من هم اهل الله في الأرض بل يحدد الطريق ويرسم طريق الوحدة لكل أحرار العالم وتوحد الدم العراقي والإيراني وكل القلوب تتوحد بهذه الصفات التي تجسدت بشخصية سليماني والمهندس..

ونحن نؤمن بأن الحركة لكل دول محور المقاومة هي واحدة لذالك نحن نأتمر بتوجيه السيد عبد الملك الحوثي الداعي للوحدة وتوسعة دائرة الوحدة ووحدة الجبهة الإعلامية فبهذه الأيام أيام ذكرى استشهاد سليماني والمهندس رحمهم الله ندعوا كل أحرار العالم بالمحافظة على وحدة الصف لكل دول محور المقاومة وتوسعة دائرة الوحدة كما دعوا إليها القادة ولا ننسى دعوة السيد حسن نصر الله الذي دعى لوحدة التكتل لكل دول محور المقاومة وأحرار العالم للوقوف مع مظلومية اليمن .. .. فلنكن ممن يتعض بحركة الشهداء والمجاهدين الذي أفنوا أرواحهم بسبيل الوحدة نمشي على طريقهم ونهجهم ..

ورحم الله كل شهداء محور المقاومة وشهداء الأمة الإسلامية كافة ..

وتحية وسلام للشهيد حسين بدر الدين مؤسس الصرخة ضد المستكبرين وسلام وتحية للشهيد صالح الصماد المقتول ظلما وعدوانا بيد أمريكية صهيونية سعودية ..

وهم أحياء عند الله والمؤمنين وأحياء بالوجود الإنساني ..

والسلام على كل من اتصل قلبه بوحدة وتأليف صف محور المقاومة ..

 

والحمد لله رب العالمين

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