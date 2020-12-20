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قانون الذات ماذا ينتج بمعيار الخدمة. .


 

هشام عبد القادر||

 

الذات لكل شئ سواء ذات الإنسان او ذات الكون والطبيعة والوجود او ذات الأشياء المصنوعة بيد الإنسان

كل شئ له ذات ماذا تنتج هذه الذات بمعيار الخدمة سوى كانت الخدمة للذات نفسها أم خدمة شمولية للناس كافة او خدمة ما يدور حولها. ..

الخدمات ملموسة وغير ملموسة ذات طابع الجودة والمنفعة سوى كانت منفعة جزئية او كلية بمعاني شمولية. 

ملخص الإنتاج والمنفعة في الكون نجدها حاضرة ملموسة شاملة كلية وذات طابع متجدد كل يوم في شأن بالمنافع التي لا تحصى ونجد الخدمة الشاملة رحمة للعالمين في كل شئ لا تنكرها العقول ولا ينكرها الوجود. .

وموضوع قانون الخدمة الذاتية لنا كأفراد او جماعات او دول او حكومات سؤال يطرح نفسه في كل المجالات بمستوى عقول كل الناس ماذا قدمت ؟

الإجابة ستكون بمحل الخدمة والمنفعة الملموسة وغير الملموسة. .

فليكن قانون سؤال الذات يوميا ماذا تقدم لنفسك ولغيرك. ؟

ونحن بحاجة كلا للأخر للتعاون بتقديم الخدمات لا نتوقف وبهذا السؤال قانون تحفيزي للعطاء. 

والحمد لله رب العالمين

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قانون الذات ماذا ينتج بمعيار الخدمة. .
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