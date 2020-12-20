المقالات

لنحسن الإختيار وننتخب ونفوت الفرصة على الفاسدين..


 

✍️ إياد الإمارة ||

 

▪ الظروف الموضوعية لإجراء إنتخابات حرة ونزيهة تنساب بشكل صحيح غير متوفرة في العراق، والموعد الذي أعلنه السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي كان إرتجالياً ولا يستند على أرض صلبة..

الرجل -وكما أثبتت التجربة- يقرر ويتحدث بطريقة فيها من التسرع الشيء الكثير، الأمر الذي أدى ويؤدي إلى وقوعه في أخطاء كثيرة وكبيرة لها إنعكاساتها السلبية على العراقيين.

بعد كل ما وقع في العراق من أحداث مفتعلة حاول البعض من خلالها الإلتفاف على مطالب الناس المشروعة، والوضع الإقتصادي غير المستقر وغير المريح وغير القادر على توفير رواتب الموظفين، كان من الضروري دراسة موعد إجراء الإنتخابات القادمة دراسة جدية بعيدة عن التسويق الإعلامي أو الأهداف التي لا تصب في مصلحة العراقيين.

الإنتخابات المبكرة المتخبطة ليست حلاً بالمرة في هذا البلد المثقل بالهموم، والتآمر، والفساد، ووضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب، بل لعلها ستعقد الأوضاع أكثر إذا لم تستطع -وهي بهذه الطريقة لن تستطيع- تحقيق آمال وتطلعات الناس التي تقف بالطاوبير بعد أن كانت تمكث بالطوامير سنوات عجاف.

لعل هكذا نوع من الإنتخابات في مثل هكذا ظروف ستجعلنا نغرق أكثر في مستنقع الفوضى والإرهاب والفساد..

يبدو لي أمراً اخراً غاية في الخطورة يجب أن نلتفت إليه بعناية إذا ما أُجريت الإنتخابات في الموعد الذي أُعلن عنه فعلاً، ذلك هو محاولات البعض من الكتل السياسي وأطراف أخرى وضع العراقيل أمام مشاركة واسعة في الإنتخابات القادمة، فاسحة المجال أمام جمهورها الخاص لكي ينتخب وبذلك يحقق الفوز الإنتخابي الذي يمكنه من تحقيق غاياته الخاصة، وهنا يكمن الخطر كل الخطر.

إن وضع المواطن في دائرة العوز والحرمان الشديد، ومفاقمة أوضاعه الإقتصادية مأساوية أكثر من خلال بعض القرارات غير المنصفة، ستدفع به للعزوف عن المشاركة في الإنتخابات!

يبدو ان السيناريو معد بحلقات ستشكل سلسلة تطوق أعناق هذا الشعب المغلوب على أمره.

لذا لننتخب..

لنتوجه إلى صناديق الإقتراع بقوة ولا توقفنا كل الظروف الصعبة التي لا تعدو كونها عراقيل يضعها البعض أمام تطبيق الديمقراطية بالطريقة الصحيحة في هذا البلد..

لنُحسن إختيارنا للكتلة السياسية وللأشخاص في داخل هذه الكتلة..

لقد جربنا البعض وكان دون مستوى الطموح، وجربنا آخرا و كان فاسداً، لكنّا جربنا من كان قوياً وأميناً، إذاً لدينا تجربتنا التي يمكن الإعتماد عليها..

الخيار الوحيد المتاح أمامنا للتغيير والإنتقال بالعراق إلى الأفضل هو المشاركة الواسعة الواعية في الإتتخابات القادمة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أمريكا وذيولها تريد معاقبة العراقيين وجرهم إلى ما هو أسوء من التطبيع مع الصهاينة..
من لا يراك يا قاسم أعمى!
بناء ما دمرته الحرب ضد داعش ماذا يعني؟!
لنحسن الإختيار وننتخب ونفوت الفرصة على الفاسدين..
بين جريمة المطار واستقالة حكومة عادل عبد المهدي
سياسة تسريب المعلومات
لله في خلقه شؤون..سقوط الأقنعة..!
سؤال إفتراضي..!
النائب فالح الخزعلي: هذه الحكومة لا تشرفنا..
سفرات وايفادات الكاظمي..تثقل ميزانية الدولة ولم تات بفائدة للعراق
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1470.59
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
زيد مغير : اذا أنشأ الميناء ستتضرر قناة السويس يعني مصر . وميناء العقبة يعني الأردن وأختها إسرائيل. ودول الخليج ...
الموضوع :
اخر مستجدات عقد ميناء الفاو الكبير يتحدث عنه المهندس مصطفى السند
زيد مغير : سيدي الجليل حينما وضع مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي يده بيد ترامب وقال له نشكرك سيادة الرئيس ...
الموضوع :
كيف صنعت المرجعية ورجالها النصر للعراق؟ وما هو دور امريكا وصبيانها في معركتنا مع مجرمي داعش؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يلعن الظالم المجرم عدي والظالم المجرم قصي وساجدة و صدام المجرم الظالم االملعون وكل من لف ...
الموضوع :
في مثل هذا اليوم محاولة اغتيال المقبور عدي صدام في بغداد
عبدالحسين سلمان العبوسي : التطبيع خيانه للانتماء العربي والاسلام اولا والقبول بالذل والمهانه وانتصار لقوى الشر لذا كان لزاما علين ان ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
محمد بوعناية : ضروري فضح الخونة والجبناء ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
زيد مغير : ف سبب سورة الضحى المباركة قوله تعالى ) الم يجدك يتيما فاوى)ماوى رسول الله صلى الله عليه ...
الموضوع :
مجلس حسيني ___ لماذا العداء لابي طالب واتهامه بالكفر
مواطنة : سلام عليكم حقيقة لم اتابع البرنامج حتى اكوّن فكرة ولكن من ظاهر مقالكم ان امتعاضكم من الضيف ...
الموضوع :
فصل الدين عن الدولة مقولة بائسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين صلواتك عليهم اجمعين ان تحفظ ...
الموضوع :
نموذج من عمائم الغيرة والشرف التي ارتدت ثوب الجهاد لتذود عن الوطن والعقيدة والكرامة رضوان الله عليهم أجمعين
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
فيسبوك