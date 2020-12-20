النائب فالح الخزعلي: هذه الحكومة لا تشرفنا..

✍️ إياد الإمارة ||
تحية من القلب محفوفة بكل الشكر والتقدير للنائب المجاهد الحاج فالح الخزعلي .. تحية له لكل مواقفه الشجاعة.
▪ حياك الله خوية ابو مصطفى، والنعم منك ومن أمثالك من الغيارى وأصحاب المواقف الشريفة الشجاعة..
لقد شممت بعباراتك الشجاعة تراب سواتر المقاومة المنيعة وانت تقف عندها بعزم ترد العدوان عنا..
شكراً حجي فالح .. شكراً خوية ابو مصطفى يا طعم اهلنا الأصيل ياريحة البصرة وعطر الجنوب، ممنونين منك..
الو عماد..
ها؟
شنو؟
شنو هذا الخبط؟
نسبة الإنجاز مالت منهاجك الوزاري ١٧٪ والباقي يطيح للخيرين الجابوك لو شنو؟
شنو الشغلة حفلة طرب؟
وين مكافحة الفساد والبطالة؟
شأخبار مفردات البطاقة التموينية ودعم الزراعة؟
والأمن آه الأمن؟
ووضع البلد الصحي وجائحة كورونا؟
وشسالفة الرعاية الإجتماعية؟
لا أنسى أن أقدم لجنابكم الكريم التهنئة بمناسبة إكتشافكم هوية السيد أردوغان "طلع بنگالي"!
الملف الإقتصادي..
وزارة المالية
البنك المركزي
وشغلة الدكاكين؟
ولو انت ما تخبط ماي الفرات ودجلة لا بحليب ولا بعصير تشربه "سادة" بإعتبارك "الشهيد الحي"
بيش راح يصير الدولار؟
لو هذا حچي "شوشل ميديا"؟
١٧٪ نسبة إنجازك..
وتمتنع أن تجي لمجلس النواب..
والحچي عن فشل كبير في إدارة الدولة..
ومعاهدات الفول والطعمية والمنسف..
وميناء الفاو..
بس لا تفكر تجيب شركة "هل انترناشونال" .. لا مروتك.
وداعت عماد "العينتين" قدم إستقالتك وأخذ بنصيحة الحجي ابو مصطفى لأن أعتقد أن جنابك فشلت فشل ذريع وأيامك الجاية صعبة وصعبة جداً..
جماعتك بسرعة يتبرون منك الله شاهد ويصيحونك ويركبون براسك كل فسادهم وفشلهم وخيباتهم السابقة.
الو عماد حكومتك فاشلة..
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