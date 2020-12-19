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من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى بوابة الفتح


 

هشام عبد القادر||

 

قبل تحرير القدس أولا نحرر مكة وقبل تحرير مكة نحرر قلوبنا وقبل تحرير قلوبنا نحرر عقولنا وقبل تحرير عقولنا نعرف مفتاح الحرية لنفتح اقفال قلوبنا .. حسب ثلاثة معايير المنهج والقائد ثم الشعب المؤمن الباحث عن الحقيقة جميعنا الأن عرفنا المنهج الحسيني الثائر وعرفنا القادة والسادة اليوم الذين يخطون طريق الحرية وعرفنا الشعوب المقاومة بعد هذا كله نركز على محور الهدف للحرية الذي خطها القادة تحرير المقدسات نبداء من باب اليمن الى مكة الى القدس هذا خط

وخط أخر من سوريا الى القدس وخط أخر من لبنان الى القدس وخط أخر من العراق الى القدس.. وخط القوة من إيران الى القدس ..

وباب اليمن باب قريب من مكة المغتصبة تتجه أنظار كل أحرار العالم الى مكة قبلة المسلمين كما أتجه كل حواس الإنسان نحو القلب قبلة الجسد . اليوم معركة واضحة شفافة باب العبور الى القدس من مكة من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى . هذا القوس بعد غيث وشمس مشرقة يشير من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى تحديد الإتجاه للتحرر

والحمد لله رب العالمين

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من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى بوابة الفتح
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