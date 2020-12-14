المقالات

الشمس والقمر سليماني والمهندس .. 


  هشام عبد القادر ||   وعدنا أنفسنا بأن نضل أوفياء للشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ولكل شهداء محور المقاومة وشهداء الأمة الإسلامية .. ونحن نجد خط الوحدة لكل أحرار العالم مفتاح  ذالك الأفق هما الكفين التي لم تفترق بالدنيا ولم تفترق بالأخرة هما الشمس والقمر وهما قبس من ذي الفقار ذو الحدين . وهما العقل والقلب لكل حر يتفكر معنى وحدة الأرواح والقلوب والعقول .. ولي الشرف دائما أن تخط يدي عنهم والحمد لله الذي جعل بيننا وبينهم رابط الغيب الذي لا يدرك والسر الذي لا ينكشف إلا لخاصة أولياء الله  .  أنا لست فقط من عشاق سليماني والمهندس ولكن هم باب فتحه الله لمحيط العصر والزمان وهما وهم سحاب الوجود الفكري الذي يوحد كل دول محور المقاومة ولا يجهلهم إلا من جهل نفسه وعدم معرفة ذاته ..  رسالتنا لكل دول محور المقاومة لا تغيب عنكم الشمس والقمر فلا تغيب عنكم صورة الشهيدين وهما في روح واحدة اتصلت بالدنيا ولم تفترق  بالأخرةلأن صداقتهم عن إخلاص ولم تفترق بالأخرة صعدت ارواحهم في عنان السماء ووصلت دار السلام .. لأنهم أحبوا السلام للأمة .. مفاد تلك الصحبة طريق نير تهدي من يضل الطريق وتروي الضمئان لمعرفة  الحقيقة .. حقيقة المقاومة الإسلامية في سبيل خلاص الأمة من الغمة ..  ونختم رسالتنا بالسلام على ابي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام  وعلى كل شهداء المسيرة الحسينية  والرحمة والخلود للشهداء  وننال منهم الشفاعة  والحمد لله رب العالمين
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المهرولون إلى التطبيع 
سليماني وزادة ومواطن العبرة
الانتخابات ومتطلبات المرحلة القادمة
الشمس والقمر سليماني والمهندس .. 
شبكة الاعلام العراقي واقع بائس . ‏مجلة الشبكة أنموذجاً .
التومان الإيراني ثورة مستمرة ..!
جهاد الحشد الشعبي..والكيل الاعلامي بمكيالين           
سيادة الشعب أم الدولة/2
أُريد خمس دقائق مع رئيس الوزراء ليس أكثر!!
فنتازيا نقاشية..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1449.28
الجنيه المصري 75.64
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهر ان تحفظ المرجعية الطيبةالرشيدة و على راسها السيد على الحسيني السستاني ...
الموضوع :
عندما يكون الدين حافزاً والمرجع مُلهماً يصبح 10/ 12 يوم النصر
زيد مغير : منذ استقبال المجرم طارق الهاشمي كن قبل مسعور البرزاني.ومساعدته على الهروب عن طريق شمال العراق كان على ...
الموضوع :
بالفيديو .... حقائق مريرة عن اقليم كردستان العراق يشرحها الزميل اسعد البصري
ابو علي الحلو : سلام عليكم قرأت صباح اليوم رأي منشور بالموقع الالكتروني للمذياع النمساوي ORF قال فيه ان لقاح فايزر ...
الموضوع :
نائب يحذر من كارثة صحية بسبب ضغوطات مستشاري الكاظمي لشراء لقاح فايزر تعرف على السبب !!
العراقي : لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم , طيب من سيحفظ حقوق الفقراء؟ ومن سيبني للاجيال ...
الموضوع :
بالفيديو .... حقائق كبيرة عن ميناء الفاو يتحدث عها مصطفى السند رئيس خلية المتابعة السابق التي حلها الكاظمي
العراقي : لايمكن لاي انسان أن يقبل بالباطل أو الظلم إن كان حقاً هذا الانسان يحمل ولو جزءاً من ...
الموضوع :
بيان صادر عن منظمة جامعة الامم العربية للتضامن مع الحمله الدوليه لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي
عبد الكريم الحيدري : أصاب الدكتور المجاهد علي الدلفي كبد الحقيقة ...
الموضوع :
الأكاديمي الأستاذ الدكتور علي الدلفي مغرداً الى الان ناشطوا الوسط والجنوب لم يتحدثوا عن تظاهرات السليمانية
محمد عباس : هاي من وره سوالفكم المكسرة كل يوم تهجمون على التشرينيين ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يغلق صفحة وكالة انباء براثا للمرة الثانية
منيرة اجمد : نعم لفك الحصار الظالم على الشعبين السوري واليمني ...
الموضوع :
بيان صادر عن منظمة جامعة الامم العربية للتضامن مع الحمله الدوليه لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي
فيسبوك