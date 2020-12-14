الشمس والقمر سليماني والمهندس .. 

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هشام عبد القادر || وعدنا أنفسنا بأن نضل أوفياء للشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ولكل شهداء محور المقاومة وشهداء الأمة الإسلامية .. ونحن نجد خط الوحدة لكل أحرار العالم مفتاح ذالك الأفق هما الكفين التي لم تفترق بالدنيا ولم تفترق بالأخرة هما الشمس والقمر وهما قبس من ذي الفقار ذو الحدين . وهما العقل والقلب لكل حر يتفكر معنى وحدة الأرواح والقلوب والعقول .. ولي الشرف دائما أن تخط يدي عنهم والحمد لله الذي جعل بيننا وبينهم رابط الغيب الذي لا يدرك والسر الذي لا ينكشف إلا لخاصة أولياء الله . أنا لست فقط من عشاق سليماني والمهندس ولكن هم باب فتحه الله لمحيط العصر والزمان وهما وهم سحاب الوجود الفكري الذي يوحد كل دول محور المقاومة ولا يجهلهم إلا من جهل نفسه وعدم معرفة ذاته .. رسالتنا لكل دول محور المقاومة لا تغيب عنكم الشمس والقمر فلا تغيب عنكم صورة الشهيدين وهما في روح واحدة اتصلت بالدنيا ولم تفترق بالأخرةلأن صداقتهم عن إخلاص ولم تفترق بالأخرة صعدت ارواحهم في عنان السماء ووصلت دار السلام .. لأنهم أحبوا السلام للأمة .. مفاد تلك الصحبة طريق نير تهدي من يضل الطريق وتروي الضمئان لمعرفة الحقيقة .. حقيقة المقاومة الإسلامية في سبيل خلاص الأمة من الغمة .. ونختم رسالتنا بالسلام على ابي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام وعلى كل شهداء المسيرة الحسينية والرحمة والخلود للشهداء وننال منهم الشفاعة والحمد لله رب العالمين