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حائط مبكى لليهود.. سيبكون بالحائط عن قريب ؟


 

هشام عبد القادر ||

 

 دعوهم يعملون حائط مبكى فعلا سيبكون وسيبكوا معهم الأعراب ولكن ليس بكاء ندم ولا بكاء معتقد سيبكون على ما اقترفته أيديهم سيصل إليهم صواريخ مسيلة للدموع تساعدهم على البكاء .. إن البكاء نعمة من نعم الله العظمى وهي وسيلة للتوبة والرجوع وهي وسيلة للتعبير عن الشوق للمحبوب ولكن بكاء اليهود والأعراب ليس فيه من هذه الأنواع لإنهم يقتلون الدمعة الحقيقية وقتلوا الأسباط ولم تذرف عليهم الدمعة منهم على ما تم بالماضي من صلب الأنبياء والأسباط ولم تذرف على قطع الرؤوس .. فعلى ماذا يبكون اليوم .. ودويلات الإمارات ستبكي على حائط اليهود ولكن ليس بكاء الندم بل بكاء اليهودة على نهبهم ثروات الأمة لم تكن لهم كل الثروات بل صارت نسبة تروح لليهود ..

دمعة تؤدي بصاحبها للخير ودمعة تصل به للشر

فهذه المنافسة حتى بالدمعة طريقين طريق خير وطريق شر .

نحن ندمع على مصاب ابا الأحرار الإمام الحسين عليه السلام طريق الخير .. وليس كمثلها شئ.

وهم يبكون بحائط البكاء بجدار خالي من الهدف لهم حرية المعتقد ولكن ليس لهم الحرية بأن ينهبوا ثروات البلدان العربية والإسلامية. 

فكما أعلنوا التطبيع واعلنوا إحياء شعائرهم الظلامية

نحن نعلن الرفض للتطبيع ونسترد كل الأراضي والمقدسات المغتصبة المحتلة .

 

والحمد لله رب العالمين

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