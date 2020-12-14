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ماذا تُحَضِّر واشنطن وتَل أبيب قبل رحيل ترامب؟!


 

🛑 ✍️ د. إسماعيل النجار||

 

♦️ معلومات تتناقلها صُحُف ووكالات أنباء وكُتَّاب محترمين من اليمن الشقيق، عندما تجمعها وتدقق بها وتربطها ببعضها البعض تَرَى الذي كنت غافلاً عنه قبل إطلاعكَ عليها؟

 

🛑 بعض هذه المعلومات إطلعت عليها من خلال نشرها على مجموعات إخبارية يمنية مُقَاوِمَة تحدثت عن جملة أمور تحصل في الخفاء؟

♦️ [ أهمها الحركَة المكوكية لبومبيو ومسؤولين إسرائيليين حول دول المنطقة، واللقاءآت العلنية والسريَة التي لا تُبَشِر بالخير ولها دلالات كثيرة تشير إلى إحتمال تحضير هآذين الشيطانين لعمل خطير ومفاجئ حُكماً ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو لبنان وهذا خير دليل؟

🔖 ومن بين الأدِلَة التي نعتقد أنها منسقة بين الشيطانين وقرونهما الرياض وأبو ظبي، المسارعَة بإصدار محكمة لاهاي حكمها بسليم عياش بتهمة إغتيال رفيق الحريري،

🔖 التي ترافق مع زيارات متلاحقة لضباط مخابرات مصريين الى غزة للضغط على حركة حماس وتهديدهم إذا حاولت المشاركة في أي حرب ممكن أن تنشب بين إيران وإسرائيل؟

🔖 أيضاً إستعجال السعودية للمصالحة مع قطر وفتح أجوائها لطائراتها برعاية أميركية؟

🔖 ضغط السعودية على أطراف النزاع في اليمن للمصالحة ونقل القوات الى الجبهات المشتعلة مقابل الحوثيين،

🔖 جولات للقاذفات الإستراتيجية الأميركية من طراز B52 في أجواء منطقة الخليج وعلى طول الساحل الفارسي وصولاً الى سواحل فلسطين في أكبر عملية مسح الكتروني وعرض عضلات للقوة الجوية الأميركية،

🔖 إتهامات أميركية  خطيرة لإيران بالسعي لإمتلاك قنبلَة نوويَة؟

🔖 إعادة ترتيب العلاقات التركية السعودية وعلامات تقارب بينهما بضغط أميركي  تطفو الى السطح؟

🔖 تجميد المبادرة الفرنسية في لبنان؟

 

🛑 [ جميعها تؤكد أن شيئاً ما يجري خلف الكواليس وأن عملاً مآ يُحَضَّر لَن يتوانى شياطين الكوكب من القيام بهِ لإصرارهم الكبير على إفشال كل محاولات الإدارة الأميركية الجديدة من التفاهم مع طهران والعودة إلى الإلتزام ببنود الإتفاق النووي، الأمر الذي سيوقف العمل بكافة العقوبات الأميركية المفروضة على إيران ويعطيها قوَة دفع لإقتصادها ويملئ صناديق خزينتها بالعُملَة الصَعبَة ويُحسِن من إرتفاع منسوب التجارة الحُرٍَة مع دول العالم وتخزين كافة المواد الأوليَة التي تحتاجها لسنوات طويلة،

🔖 أيضاً ستتمكن موسكو من تنفيذ إتفاقيتها التي وقعتها مع طهران وتنص على تزويدها بصفقة أسلحة عملاقة قيمتها ٤٠٠ مليار دولار مقابل النفط لمدة عشر سنوات تشمل طائرات متطورة من طراز (Soo 35) التي تضاهي ال {F35} الأميركية وطائرات (Soo 57) الأقوى في العالم، كما تشمل الاف الدبابات، وصواريخ إسكندر، وغواصات، وفرقاطات متطورة، وراجمات صواريخ ذات مديات بعيدة تستطيع تدمير مدينة كبيرة خلال عشرة دقائق ستحول إذا ما أُنجِزَت إيران إلى أقوى دولة في آسيا وأوروبا.

 

♦إذاً علينا أن لا ننتزع من رأسنا فِكرَة أن إسرائيل غدة سرطانية فتاكة في المشرق العربي،

♦️ والولايات المتحدة الأميركية شيطان كبير علينا أن نتوقع منهم أي شيء قد يشعل المنطقة برمتها.

 

♦ ✍️ د. إسماعيل النجار..

  لبنان[11/12/2020]

 

 

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