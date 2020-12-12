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حاكم الزاملي: الشهيد قاسم سليماني زودنا بالسلاح خلال ساعات عام (٢٠١٤)


 

✍️ إياد الإمارة ||

 

▪ حديث النائب عن التيار الصدري ورئيس لجنة الأمن والدفاع في حينها السيد حاكم الزاملي هو جزء من أحاديث كثر تُثبت - بما لا يقبل الشك - أمرين:

الاول، هو التخاذل الأمريكي عن نصرة العراق ومساندته في عدوان زمرة داعش الإرهابية عليه، الذي يشي بدور أمريكا الإرهابي الذي أراد أن يمكن هؤلاء الشذاذ من رقاب العراقيين.

السيد الزاملي يقول أن الأمريكان قالوا لنا في عام (٢٠١٤) أننا سنزودكم بالسلاح ولكن في عام (٢٠٢٠)!

وهذا يعني لتفتك داعش بكم طوال هذه المدة تقتل مَن تقتل وتشرد مَن تشرد ثم بعد ذلك نزود بقاياكم بالسلاح هذا إن بقيت لهذا الشعب بقية!

إيران برة .. برة!

الأمر الثاني، هو الموقف الإيراني المشرف الذي لم يستغرق سوى ساعات قلائل لنجد السلاح والعتاد الإيراني ومعه رجال بواسل إلى جانب العراقيين، حتى اختلط الدم بالدم.

يقول القائد الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس: حتى وزارة الداخلية الإيرانية فتحت مخازنها لتزود العراق بالأسلحة.

إيران برة .. برة!

حديث السيد حاكم الزاملي عبر قناة الميادين سبقته أحاديث كثيرة للمشهداني والآلوسي وغيرهم، كل هذه الأحاديث تكشف عن دور أمريكي تآمري متخاذل، ودور إيراني إنساني مشرف وقف مع العراقيين وساندهم حتى تحقيق النصر الذي نحتفي بذكراه هذه الأيام.

ما قاله السيد مسعود برزاني هو الآخر شهادة مهمة للموقف الإيراني المشرف وهو يتحدث عن سقوط أربيل الوشيك لولا تدخل القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني وتأمينه هذه المدينة أمام هجمة الدواعش عليها.

إيران برة .. برة!

سامعين بسالفة خلف بن أمين البغدادي؟

يطلع راسه من تخلص العركة ويگول ما جابوا أسم خالكم!

هذا حال زلم "النفاه" بالشدة يختفون ولا تسمع الهم حچاية ولا حتى تعليق على الفيس!

بس من تنكشف الغمة "تنجلي الغبرة" يطلعون روسهم من الجحور يحچون ويكتبون ويدونون ويحللون عبر وسائل الإعلام..

ويصير أسم الشهيد قاسم سليماني وأسم الشهيد ابو مهدي المهندس ثگيل بلساناتهم.

لا يا أولاد قراد الخيل..

دايرة الدنيا عليكم صدگوني وايامكم جاية وأمريكا ودول التآمر ما تلفيكم وتدورون وترجعون ماكو غير ولد سليماني والمهندس يلفونكم وهذا قريب وقريب جداً.

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