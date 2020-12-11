المقالات

شهداء في الجنوب وقتلى في السليمانية..


 

✍️ إياد الإمارة||

 

▪ التظاهرات الحقيقية غير مدفوعة الثمن في العراق واحدة في الشمال والوسط والجنوب لا يفرقها الإنتماء المذهبي أو القومي أو المناطقي..

كما أن الشغب المفتعل "الجوكرية" مصدره واحد في الشمال و الوسط والجنوب، تدفع به جهة واحدة لهدف واحد لا غير.

المتغير الوحيد في هذه الثوابت هو تعاطي بعض الكتاب والمدونين وبعض وسائل الإعلام المعروفة مع هذه التظاهرات وبشكل لافت للنظر..

كان البعض يرى تظاهرات البصرة وباقي مدن الجنوب "تشرين" تفتي وهناك من يتعبد بمواقفه وفق هذه الفتاوى، لكنه لا يرى كانون الأول في السليماني يفتي ولا ينبس ببنت شفة إتجاه ما يحدث في هذه المدينة..

الكثير من أبطال "الشوشل" ميديا الذين أصبحوا أبطالاً وهم يدونون لثورة تشرين الجنوبية! سكتوا وكأن على رؤوسهم الطير لم يدونوا، ولم يصوروا ولم يحركوا أصابعهم بالصباحات والآماسي أمام كل مآسي السليماني الكبيرة..

قالوا شهداء تظاهرات تشرين "أم الفتاوي" لكنهم يقولون عن ضحايا السليمانية قتلى!

على إعتبار مَن كان يقتل في الجنوب كان يقتل تحت فتوى تشرين؟

وكانون لم يفت بشيء؟

هذا دين المال وقطرات "العرگ الخايس"؟

أنا - ولعل معي أغلب العراقيين - نقول بشرعية التظاهر السلمي الذي لا تُحرق فيه دائرة حكومية أو أي ملك خاص، ولا تُوقف فيه الدراسة في المدارس والجامعات، ولا يعلق مَن يعلق في ساحة "النكبة" سيئة الصيت ويصور معه بطريقة السيلفي، وفي نفس الوقت لا نؤمن بالشغب "الجوكرية" هؤلاء حفنة المرتزقة الذين يحركهم المال لصالح أجندة معادية للعراقيين..

انا مع التظاهر السلمي المشروع المطالب بالحقوق في اي مكان من العراق، وضد الشغب الجوكري التخريبي في أي مكان من العراق.

كلمة تقال وأتمنى أن يفهمها الجميع:

منذ العام (٢٠١٤) والمطابخ الأمريكية تعمل على التغيير بعد أن أفشلت المقاومة مشروع داعش..

وقد واجه هذا التغيير صعوبات جمة في العراق، ومع ذلك فإن الأمريكيين مصرون على التغيير بطرقهم غير الشرعية..

وليكن بمعلوم الجميع إن تغيير أمريكا لا ولم ولن يكون لصالح العراقيين ابداً، هو مجرد نوع آخر من انواع الهدم والتخريب..

لذا لنتمسك بخيار الوطن "المقاوم" فهو طوق نجاتنا الوحيد ولنقف بقوة أمام كل ما هو أمريكي مهما كان الثمن.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شهداء في الجنوب وقتلى في السليمانية..
الجانب الثقافي عند الشهيد الحاج قاسم سليماني
لله في خلقه شؤون..كنت أحلم بالحرية
ايران وفرضية التطبيع
للفساد شبكات منظمة ومؤسساتية في العراق
دعونا نحاول أن نفهم الموضوع..!
كالعيس في البيداء...
مهلكة آل سعود قوة معادية للحياة والإنسان ج3
نحتفي..بالنصر..بالمقاومة..بالشهداء..
انتصار الدم (الشيعي) على سيوف الدواعـش
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1449.28
الجنيه المصري 75.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهر ان تحفظ المرجعية الطيبةالرشيدة و على راسها السيد على الحسيني السستاني ...
الموضوع :
عندما يكون الدين حافزاً والمرجع مُلهماً يصبح 10/ 12 يوم النصر
زيد مغير : منذ استقبال المجرم طارق الهاشمي كن قبل مسعور البرزاني.ومساعدته على الهروب عن طريق شمال العراق كان على ...
الموضوع :
بالفيديو .... حقائق مريرة عن اقليم كردستان العراق يشرحها الزميل اسعد البصري
ابو علي الحلو : سلام عليكم قرأت صباح اليوم رأي منشور بالموقع الالكتروني للمذياع النمساوي ORF قال فيه ان لقاح فايزر ...
الموضوع :
نائب يحذر من كارثة صحية بسبب ضغوطات مستشاري الكاظمي لشراء لقاح فايزر تعرف على السبب !!
العراقي : لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم , طيب من سيحفظ حقوق الفقراء؟ ومن سيبني للاجيال ...
الموضوع :
بالفيديو .... حقائق كبيرة عن ميناء الفاو يتحدث عها مصطفى السند رئيس خلية المتابعة السابق التي حلها الكاظمي
العراقي : لايمكن لاي انسان أن يقبل بالباطل أو الظلم إن كان حقاً هذا الانسان يحمل ولو جزءاً من ...
الموضوع :
بيان صادر عن منظمة جامعة الامم العربية للتضامن مع الحمله الدوليه لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي
عبد الكريم الحيدري : أصاب الدكتور المجاهد علي الدلفي كبد الحقيقة ...
الموضوع :
الأكاديمي الأستاذ الدكتور علي الدلفي مغرداً الى الان ناشطوا الوسط والجنوب لم يتحدثوا عن تظاهرات السليمانية
محمد عباس : هاي من وره سوالفكم المكسرة كل يوم تهجمون على التشرينيين ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يغلق صفحة وكالة انباء براثا للمرة الثانية
منيرة اجمد : نعم لفك الحصار الظالم على الشعبين السوري واليمني ...
الموضوع :
بيان صادر عن منظمة جامعة الامم العربية للتضامن مع الحمله الدوليه لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي
فيسبوك