نحتفي..بالنصر..بالمقاومة..بالشهداء..

✍️ إياد الإمارة ||

▪ هذه ذكرى النصر الأولى التي نحتفي بها وأرواح الشهداء السعداء تحلق فوقنا “أحياء عند ربهم يرزقون" لا نشعر نحن بحياتهم القدسية..

ذكرى النصر هذا العام هي ذكرى الشهداء، ذكرى الشهيدين العظيمين سليماني والمهندس رضوان الله عليهما وبقية الشهداء السكيني والشاوي والمحمداوي وتقوي والإمارة والسعد والبزون وكل للذين رووا هذه الأرض بدمائهم الزكية.

ما كان لهذا النصر أن يتحقق لولا تدافع الغيارى وهم يتدفقون كالسيل الجارف من كل فج عراقي يلبون نداء الوطن والعقيدة ومعهم كل الأصدقاء الأوفياء الذين "فتحوا مخازن اسلحتهم" واتوا معنا يحملوها معنا ويوجهون فوهاتها نحو صدور الأشرار الدواعش..

هذا النصر العراقي العظيم وقف إلى جانبنا في تحقيقه الإيرانيون واللبنانيون وآخرين، امتزجت دمائنا بدمائهم وعرجت أرواح شهدائنا وشهدائهم سوية حتى تتوج هذا العروج الموحد بروحي الشهيدين الخالدين سليماني والمهندس.

هذا النصر نصر الأحرار الذين آمنوا بالمقاومة وانضموا إلى صفوفها وقدموا كل ما يستطيعون في سبيل تحقيق إنتصاراتها..

وهم إلى الآن على العهد يحثون خطاهم الثابتة على نفس الطريق لأنهم أدركوا ان لا حياة حرة وكريمة إلا بالمقاومة.