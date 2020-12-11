"يهودة" القدس و"سعودة مكة"..بين قوسين (التطبيع)..

هشام عبد القادر ||

وعد بلفور تنفذ وطبقته بريطانيا ونفذته الإدارة الإمريكية واستمر به بني صهيون وسهل الطريق الأعراب حتى تم يهودة القدس بالعلن وسعودة مكة بالعلن ..

وعالم اليوم بين قوسين التطبيع ثقافة العصر

الولاء والطاعة لبيت أوهن من بيت العنكبوت ولكن جعلت منه الأعراب حصن حصين بتسليم رقابهم لبيت الطاعة لبني صهيون وبني سعود سخروا ثروات الوطن العربي والعالم الإسلامي ثروات جعلها الله للبشرية بالسوى وسخر السموات والأرض طوعا للإنسان ولم يظلم الله أحد من عباده وما الظلم إلا من تسليم المقدسات والأوطان للظالمين المعتدين .. مشكلة الإمة حول كلمة (الوحدة ) فقط لا غير لم تتوحد الإمة على كلمتين ( الصراط المستقيم *)

وهذه المشكلة لن تحتل إلا بمعرفة شخصية القائد

من هو القائد المحمدي الأصيل الذي يدعوا الى الله .. دعاء خالص ليس كما تدعي به الأعراب يرفعون كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله وجعلوها أعلام وشعارات لهم ويرفعون المصاحف وهم ليسوا قادة

شخصية القائد يتصف بصفات الإنسان الكامل او على الأقل قبلته نحو الإنسان الكامل .

والنصر قادم بوحدة دول محور المقاومة وأحرار العالم بمختلف اللغات

والحمد لله رب العالمين.