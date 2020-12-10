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قاسم سليماني شهيد وحدة العالم الإنساني.


 

هشام عبد القادر||

 

حياة الشهيد قاسم سليماني حافلة بالعطاء والحركة والصدق والإخلاص وحب الإنسانية هدفه وحدة الضمير الإنساني على طريق ونهج رسالة الإسلام الأصيل خط مقاومة المعتدين وقد ارتكب العدوا الإمريكي الصهيوني السعودي جريمة بحق قتل قلب محور المقاومة عاقبتها سقوط عروش الظالمين  . وإن قتلوه فهو الشهيد الحي روحه باقية الى الأبد وبروحه ثمرة الحياة لكل دول محور المقاومة وأحرار العالم والإنسانية كافة . 

وقد اختلط الدم الإيراني المسلم بالدم العراقي المسلم وهما كفين لن تفترق.  بل ستفسح المجال لمفكري العالم بالتفكر بقضية الشهيدين التي تم استهدافهم وهم ليسوا في ساحة قتال بل في محطة مطار بغداد لزيارة رسمية الى العراق ودمائهم نور يهدي كل ضمئان لمعرفة معاني الوحدة الحقيقة والولاء الخالص وحب تحرير الأوطان ومعرفة لمفهوم حقيقة الوحدة الإسلامية.

وثمرة الإستشهاد قد بدء يلوح بالأفق . فشل كل مخططات الأعداء وتقدم كبير لدول محور المقاومة .

 

والحمد لله رب العالمين

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