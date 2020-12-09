المقالات

شهداء أحياء..سليماني والمهندس بيننا


 

✍️ إياد الإمارة

 

▪ لا أقصد بكلمة أحياء "عند ربهم يرزقون"، فهذا من البديهي وإن كنا لا نشعر بحياتهم هناك في الفردوس الأعلى مع النبيين والأولياء والصديقين..

انا أقصد ان الشهيدين السعيدين سليماني والمهندس رضوان الله عليهما أحياء بيننا نشعر بوجودهم بين صفوف المؤمنين في جبهات المقاومة وبين الناس الذين آمنوا بأعمالهم العظيمة وعشقوهم..

حياة الشهيدين سليماني والمهندس بيننا واضحة جداً، واضحة بكل الزخم الذي تبعثه في النفوس وهي تدفع بنا لمواصلة الطريق ولا تأخذنا في الله لومة لائم، نحن نرى وجوههم المشرقة تبتسم أمامنا في كل لحظة ونسمع كلمات التوجيه والتشجيع منهم في كل موقف، وحياة الشهيدين واضحة في خوف الاعداء المستمر منهم وحسد العجزة لهم، سليماني والمهندس يؤرقان الأعداء في كل لحظة، يتلفتون من خلفهم خشية أن يكون سليماني قد اخترقهم ووصل لعمق معاقلهم، وكذلك الحسدة الحقدة الذين ملأ الحسد والحقد قلوبهم يرون الشهيدين أحياء لم يغادروا الأماكن والقلوب والعقول وصور حركتهم مطبوعة في أحداق العيون.

نحن لا نشعر ولا نتصور حياة الشهيدين السعيدين هناك مع مَن سبقهم من الشهداء مع الانبياء والصديقين والأولياء، عقولنا قاصرة عن هذا الشعور وهو قول الله عز وجل وقاصرة عن التصور، كان الله العزيز هو الذي "أشترى" فما هو الثمن الذي يقدمه الكريم المطلق؟

ما أود أن اعلنه وأصرح به وانا أرفع كفي مبتهلاً إلى الرحيم الكريم وأنا أقدم كل الشهداء شفعاء لي في دعائي وإبتهالي هو أن يشتري تبارك وتعالى مني هذه النفس التي يملكها هو، هذه النفس بكل أدرانها وما علق بها من ثقل الذنوب عل هذا البيع ينقيها لكي تقف بين يديه تعالى بلا شوائب يوم الحساب .. اللهم آمين.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
طه جزاع على ظهر"التنين الصيني"
لله في خلقه شؤون..مابعد النفط؟!
شهداء أحياء..سليماني والمهندس بيننا
أنهُ يوم سليماني ..
رسالة من تشرين إلى كانون..!
معكوسة..!
سيارة لكل مواطن..!
الفروخ ياهو اليعيشهم ؟!
مهلكة آل سعود قوة معادية للحياة والإنسان /1
بالرغم من التطبيع يبقى الكيان الصهيوني وضيع
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1428.57
الجنيه المصري 75.87
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
محمد عباس : هاي من وره سوالفكم المكسرة كل يوم تهجمون على التشرينيين ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يغلق صفحة وكالة انباء براثا للمرة الثانية
منيرة اجمد : نعم لفك الحصار الظالم على الشعبين السوري واليمني ...
الموضوع :
بيان صادر عن منظمة جامعة الامم العربية للتضامن مع الحمله الدوليه لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي
نور : مسعود یرید یبنی لنفسه دوله اسمها کردستان .. وهو لا یستطیع دفع رواتب المواطنین یستجدی الرواتب من ...
الموضوع :
ملا بختيار يدعو لانتخابات مبكرة بكردستان وتسليم النفط الى بغداد دون تأخير
AMMAR Raad : اتفق مع الكاتب في بعض الاجزاء لكن ان تنتصر فيها أمريكا الإرهابية ضد ايران الاسلامبة فهذا وهم. ...
الموضوع :
أمريكا وإسرائيل لاتملكان شروط شن الحرب ضد ايران
صلاح سلمان محمود : اني تم حجب الحصة التموينية عني بسبب راتبي اكثر من مليون ونصف شهريا من٢٠١٠ علما انه تم ...
الموضوع :
حجب مفردات التموينية لن يشمل عائلات أصحاب الدخول العالية
زيد مغير : من قراءتي للاحداث منذ العدوان على البطلين الشهيدين قرب المطار . جاء مصطفى الغريباوي ويحمل معه برنامج ...
الموضوع :
الفتح: حكومة الكاظمي تنتهج سياسة تجويع الشعب لإجباره على التطبيع مع اسرائيل
مواطن : مقال ممتاز ...
الموضوع :
الإمارات؛ سر لم يتحدث به أحد..!
ايمن عجيل : رحمه الله واسكنه فسيح جناته.. نموذج فخر واعتزاز لكل العراقيين ...
الموضوع :
﻿الشهيد احمد مهنه
مواطنة : معلومة لطيفة ...
الموضوع :
متى و كيف بدأ استخدام البصمات كدليل جنائي؟!
عمار : مقال جميل للكاتب. لااتفق ان الانتقام الايراني سيكون مساويا لاغتيال العدو. اعتقد ان الانتقام الايراني سيكون ضعف ...
الموضوع :
بدأ العد التنازلي للرد الإيراني على اغتيال فخري زاده
فيسبوك