خبر عاجل..أفواج مكافحة الدوام تتوجه إلى السليمانية لغلق مدارسها بأمر "الشغب"..

✍️ إياد الإمارة ||

▪ الو عگروگة..

الو الوصخ..

الو جويسم القرد..

شكو ماكو؟

وينكم؟

تأخرتوا؟

السليمانية تناديكم لغلق مدارسها وجامعاتها وإيقاف العمل في دوائرها ومؤسساتها الرسمية!

الخبر العاجل خاص بأفواج مكافحة الدوام "إلى لا حظت برجيلها ولا خذت سيد علي" وإعلان الإنذار بين صفوفها للتوجه إلى السليمانية لغلق أبواب مدارسها وجامعاتها ودوائرها ومؤسساتها الرسمية وكتابة عبارة "مغلقة باسم الشعب" عليها، ومنع الطلبة والتدريسيين والموظفين من الوصول إليها، الخطوة التي عدها مدونون بأنها من ضمن المهام التي تأسست هذه الأفواج لأجلها!

عود صدگ شسالفة المدونين؟

"سكتة يا أم حسن سكتة"

لا خبر لا جفية لا حامض حلو لا شربت؟

مصادر مطلعة أكدت إن المدونين والمدونات في عطلة رأس السنة الميلادية وقد أقفلوا هواتفهم الذكية وحواسيبهم و"دگ عيني دگ"

نريد وطن!

شنو السليمانية خارج الوطن؟

لو الفلوس ما كفن ولا وفن؟

لو محد يدفع؟

لو المدونين نصهم گاعدين بالإقليم وينشحتون بس واحد منهم يفتح حلگة؟

فتاوي تشرين شنو؟

نسيت أحداث السليمانية بكانون الأول!

يابة بالعباس التظاهرات حق مشروع ومن الواجب الخروج بتظاهرات عارمة إستنكاراً لما حدث من ظلم وإجحاف وفساد طوال الفترة السابقة، ومطالبة بإحقاق الحق ومكافحة الفساد..

وبالعباس لا انحق الحق ولا تكافح الفساد وفوگها رواتب ماكو ومع ذلك الشغب توقف، والناس تخاف تتظاهر ويرجع الشغب من جديد وما تحصل "الناس" بس القهر.

نرجع لأحداث السليمانية وسكوت "المصيحچية" من كل نوع..

، والخجل والمستحى والشرف والرجولة وكلمة الحق و شو ومو وربعنا التقدميين والمدنيين والمدونيين، هم تطلع الناس بالجنوب تتظاهر وترجعون تبغجون وتشوهون صورة تظاهراتهم وتقطعون الطريق على حقوقهم، علمود چم منصب لا يقدمن ولا يأخرن؟

يا عمي ابتلينا بلوة لو فساد لو شغب..

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