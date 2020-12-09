المقالات

خبر عاجل..أفواج مكافحة الدوام تتوجه إلى السليمانية لغلق مدارسها بأمر "الشغب"..


 

✍️ إياد الإمارة ||

 

▪ الو عگروگة..

الو الوصخ..

الو جويسم القرد..

شكو ماكو؟

وينكم؟

تأخرتوا؟

السليمانية تناديكم لغلق مدارسها وجامعاتها وإيقاف العمل في دوائرها ومؤسساتها الرسمية!

 

الخبر العاجل خاص بأفواج مكافحة الدوام "إلى لا حظت برجيلها ولا خذت سيد علي" وإعلان الإنذار بين صفوفها للتوجه إلى السليمانية لغلق أبواب مدارسها وجامعاتها ودوائرها ومؤسساتها الرسمية وكتابة عبارة "مغلقة باسم الشعب" عليها، ومنع الطلبة والتدريسيين والموظفين من الوصول إليها، الخطوة التي عدها مدونون بأنها من ضمن المهام التي تأسست هذه الأفواج لأجلها!

 

عود صدگ شسالفة المدونين؟

"سكتة يا أم حسن سكتة"

لا خبر لا جفية لا حامض حلو لا شربت؟

مصادر مطلعة أكدت إن المدونين والمدونات في عطلة رأس السنة الميلادية وقد أقفلوا هواتفهم الذكية وحواسيبهم و"دگ عيني دگ"

 

نريد وطن!

شنو السليمانية خارج الوطن؟

لو الفلوس ما كفن ولا وفن؟

لو محد يدفع؟

لو المدونين نصهم گاعدين بالإقليم وينشحتون بس واحد منهم يفتح حلگة؟

فتاوي تشرين شنو؟

نسيت أحداث السليمانية بكانون الأول!

 

يابة بالعباس التظاهرات حق مشروع ومن الواجب الخروج بتظاهرات عارمة إستنكاراً لما حدث من ظلم وإجحاف وفساد طوال الفترة السابقة، ومطالبة بإحقاق الحق ومكافحة الفساد..

وبالعباس لا انحق الحق ولا تكافح الفساد وفوگها رواتب ماكو ومع ذلك الشغب توقف، والناس تخاف تتظاهر ويرجع الشغب من جديد وما تحصل "الناس" بس القهر.

نرجع لأحداث السليمانية وسكوت "المصيحچية" من كل نوع..

، والخجل والمستحى والشرف والرجولة وكلمة الحق و شو ومو وربعنا التقدميين والمدنيين والمدونيين، هم تطلع الناس بالجنوب تتظاهر وترجعون تبغجون وتشوهون صورة تظاهراتهم وتقطعون الطريق على حقوقهم، علمود چم منصب لا يقدمن ولا يأخرن؟

يا عمي ابتلينا بلوة لو فساد لو شغب..

ــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الفروخ ياهو اليعيشهم ؟!
مهلكة آل سعود قوة معادية للحياة والإنسان /1
بالرغم من التطبيع يبقى الكيان الصهيوني وضيع
خبر عاجل..أفواج مكافحة الدوام تتوجه إلى السليمانية لغلق مدارسها بأمر "الشغب"..
من روائع القصص..السورة الملكوتية
تفسير حلم (حديث الكوستر)
عين المظلوم وقلبه المنكسر برق وطاقة التحولات....
لماذا الإحاجاجات في الإقليم الكردي؟!
ميناء الفاو الكبيرالى اين ؟!
العراق هو البيت الشيعي
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1449.28
الجنيه المصري 75.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
محمد عباس : هاي من وره سوالفكم المكسرة كل يوم تهجمون على التشرينيين ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يغلق صفحة وكالة انباء براثا للمرة الثانية
منيرة اجمد : نعم لفك الحصار الظالم على الشعبين السوري واليمني ...
الموضوع :
بيان صادر عن منظمة جامعة الامم العربية للتضامن مع الحمله الدوليه لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي
نور : مسعود یرید یبنی لنفسه دوله اسمها کردستان .. وهو لا یستطیع دفع رواتب المواطنین یستجدی الرواتب من ...
الموضوع :
ملا بختيار يدعو لانتخابات مبكرة بكردستان وتسليم النفط الى بغداد دون تأخير
AMMAR Raad : اتفق مع الكاتب في بعض الاجزاء لكن ان تنتصر فيها أمريكا الإرهابية ضد ايران الاسلامبة فهذا وهم. ...
الموضوع :
أمريكا وإسرائيل لاتملكان شروط شن الحرب ضد ايران
صلاح سلمان محمود : اني تم حجب الحصة التموينية عني بسبب راتبي اكثر من مليون ونصف شهريا من٢٠١٠ علما انه تم ...
الموضوع :
حجب مفردات التموينية لن يشمل عائلات أصحاب الدخول العالية
زيد مغير : من قراءتي للاحداث منذ العدوان على البطلين الشهيدين قرب المطار . جاء مصطفى الغريباوي ويحمل معه برنامج ...
الموضوع :
الفتح: حكومة الكاظمي تنتهج سياسة تجويع الشعب لإجباره على التطبيع مع اسرائيل
مواطن : مقال ممتاز ...
الموضوع :
الإمارات؛ سر لم يتحدث به أحد..!
ايمن عجيل : رحمه الله واسكنه فسيح جناته.. نموذج فخر واعتزاز لكل العراقيين ...
الموضوع :
﻿الشهيد احمد مهنه
مواطنة : معلومة لطيفة ...
الموضوع :
متى و كيف بدأ استخدام البصمات كدليل جنائي؟!
عمار : مقال جميل للكاتب. لااتفق ان الانتقام الايراني سيكون مساويا لاغتيال العدو. اعتقد ان الانتقام الايراني سيكون ضعف ...
الموضوع :
بدأ العد التنازلي للرد الإيراني على اغتيال فخري زاده
فيسبوك