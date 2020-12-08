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السيد الكاظمي بين سجاد وعشيرة العساكرة وأحداث السليمانية..!


 

 

✍️ إياد الإمارة ||

 

▪ شنو نسينا لو بعدنا نتذكر؟

حهاز مكافحة الإرهاب ومحاولة إستفزاز عشيرة العساكرة المجاهدة وقضية المختطف سجاد التي تحولت إلى قضية أساسية في حركة السيد رئيس مجلس الوزراء الحقوقي مصطفى الكاظمي وإستقبال اهله ووو الخ!

شو بموضوع السليمانية ساكتة الزلم وكأن على رؤوسها الطير؟

 

عجيب!

النواشيط، اللواشيط، ابطال كيبوردات ثورة تشرين، چا وينكم؟

وين رجولتكم؟

وين مبادئكم؟

كلها بالگونية حتى "البسطال"؟

عمي السليمانية تتظاهر، وتحترگ، ورصاص حي، وناس تموت، وغازات مسيلة للدموع، وقناص، چا وينكم؟

لا شرقية ولا غربية ولا دجلة ولا فرات؟

ابواق السلطة؟

ولا واحد..

 

خوية أستاذ مصطفى الكاظمي يبعد عماد وكل مستشارينك، وين ما وين؟

يلا الشهيد الحي خوية السليمانية گبت والناس تصيح الغوث .. الغوث!

اعرفك خوش زلمة ما تخبط ولا تخلط ولا تخرط .. هسة على الأقل "الشوشل ميديا" وأنت ما تقصر، ها؟

يلا..

يلا..

العساكرة بالسليمانية وديلهم جهاز مكافحة الإرهاب، وحتى تحرر سجودي المختطف، يلا .. يبعد عماد.

 

الزمباوية!

تعرفونهم لو لا؟

نهايتك سودة يزمباوي..

علي هبالو!

تعرفونه لو لا؟

اگول سالفة المستشارين، شلون راح تنتهي نهاية؟

شعبالكم خلصت والحفافات والگوالات و (... دات) مسكن الأرض؟

لا يعمي لا يگوم عماد .. أصحوا!

الشغلة مو هيچ واكو الله سبحانه وتعالى.

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