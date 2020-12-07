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صوت الإمام الحسين من صحراء نينوى..!


 

هشام عبد القادر ||

 

مقارنة ولا نقارن بين الثرى والثريا ولكن للعبرة كيف ثورة الصالحين والأحرار تنطلق من بين الرمال والصحاري والقفار على من في القصور ملوك الظلم والعدوان. .. .. فهناك من يسكن منازل صغيرة يسقط،عروش ظالمين تحتويه الحراس والخدم والحشم وعالم من المتملقين وجيوش ودولة وقصور.

نلاحظ ثورة الإمام الحسين عليه السلام ثورة فكرية ورغم قلة العدة والعدد ولكنها اعظم ثورة في التاريخ البشري الى الأبد ليس كمثلها ثورة. . من صحراء نينوى اسقط عروش وملك عضوض واسقط كل معاقل الملوك وعرف العالم الإنساني إنه لا يتساوى الناس بالملك والثروة بميزان الحرية فاصحاب الفكر والوعي ترجح كفتهم على الملوك والقياصرة. .

نلاحظ ثورات عبر التاريخ انطلقت من كهوف وصحاري. ثورة اصحاب اهل الكهف اسقطت ديقيانوس عرت الظلم والطغيان الذي،كان بعهده محاربة التعبد والإيمان بالمسيح عيسى عليه السلام فبرز الحق وصوت الحق من اعلى السطوح بعد أن كان يخاوفون الجهر به في المنازل.  على فوق السطوح جهرا . . كذالك ثورة سيدنا محمد صلواة الله عليه واله ثورة فكرية اعظم ثورة بعالم الوجود من غار حرى وصلت رسالته للعالمين. ..بدئت ضد طغيان الجاهلية .. ووصلت رسالته الى العالم الإنساني صدحت بكل منارات المساجد تنادي للتوحيد الأعظم وتشهد له بالرسالة. .

وثورات اليوم نجدها من كهوف مران ومن وديان جنوب لبنان ومن قرى وارياف اصفهان إيران ومن وديان واراضي فلسطين والبقاع وكل المفكرين لم تنبع علومهم إلا من كهف المعاناة. .

اليوم ثورة الجياع تلتهم ملوك النفط نتوقع سقوط عرش النظام السعودي وكل جبابرة العالم. . ولن يبقى إلا حملة الفكر والوعي الثورة الفكرية تجتاح العالم وليس فيروس كورونا من يجتاح العالم بل ثورة الفكر والوعي تطهر الأرض من رجس الملوك والقياصرة الذين فقدوا روح المسؤلية عن ما تعانيه الشعوب المستضعفة. 

 

ولا حول ولا قوة الا بالله.

والحمد لله رب العالمين

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