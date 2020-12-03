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ألقط الصهيوني تمادَىَ مع الأسَد الفارسي ولا بُد من تأديبه؟!


 

🛑 ✍️ د.إسماعيل النجار||

 

·        عرض العضلات الإسرائيلية في سماء لبنان وسوريا رسائل لَن تصِل إلى طهران؟

 

♦ مهما عَرَضتُم في سماء لبنان َسورية عضلاتكم  رسائلكم لَن تَبلُغ مسامعهم، ولَن تَدخُل فَتَحات آذانهم، وقرار إقفال آذانهم التام الذي إتخذته طهران بعد الإغتيال يُحَتِّم عليهم الغياب عن السَمَع، والمكوث في غُرفَة العمليات العسكرية في حَجرٍ سِرِّي لمُدَّة وجيزَة فقط لوضع النقاط على الحروف؟

 

♦️ هُنا طهران👆

♦️ وهناك تَل أبيب 👇

والفَصلُ بَيننا هوَ ذوالفقَآر سَيفٌ بَتَّار حَمَلَهُ جَدُّنا الكَرَّار خَضَّبَ بهِ شَيبَ جَدَّكُم عَمر إبنُ وِدٍ ومَرحَب، وأورَثَهُ إلى أبنائهِ الأحرار.

♦️ قآلت طهران للصهاينة كنا نعلَم أنكم خفافيش الليل؟ ونعلَم أنَكُم ثعابين الظهيرَة؟

ونعرفكم جيداً فلآآ تَخفَونَ علينا ولا يغيبُ عنا من أمركم شيء.

🔖 لَكِنَّكم كنتم في إجرامكم لآ تتركون بَصمات، لقد صبرنا عليكم طويلاً وطالَ بنا الإنتظار،

حتَى ولَجَ الشَفَقُ أبواب النهار فخرجتُم من جحوركم تَسعَون خلفَ مَن أقلقَ راحَتَكم، وأَرَّقَ مضاجِعَكم وكانَ رُعبَكُم الدائم وهاجسكم المستمر في حياته وسيكون قاتلكم بمماته، أوقعتموه في الفَخ وغدرتم بهِ فُزتُم للمَرَّة العاشِرَة بجدارة الغدار ومساعدة الفُجار رخاص النفوس والعملاء الخَوَنَة، لكنكم إنكشفتُم وبآنَت وجوهكم ولَم يَعُد بإمكانكم الإختباء،

إلى أيَن المَفَر؟

♦️ مصيركم محتوم ويَومكم معلوم، قسماً لنذيقكم الزقوم الذي تزرعون، وتدفعون دمائكم بَدَل الزيتون الذي تقطعون،

🛑 تمآدَيتم أيتها القِطَط وأخذتكم النشوَة عُمِيَت أبصاركم، فأنتظروا الصعقَة، أن موعِدَها لقريب،

تَجَهزوا لإستقبال زُوَّاركم شهاب، وقاصف، وسجيل، وزلزال، والفيل، وطيوراً من اليَمن أبابيل.

♦️ إن غداً لناظره قريب، فلن نستعجل الأمر بكُم.

 

♦ ✍️ د.إسماعيل النجار

   *لبنان*3/12/2020

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