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محسن فخري زاده؛ زاده الله فخرا وإعتزازا بالشهادة ..


 

هشام عبد القادر ||

 

الشهادة هي كل خير تعمله في سبيل الله والإخلاص بالولاية لله ورسوله وآهل بيته من مات على حبهم مات شهيدا فكيف من يدافع عن قضية إمة وعالم مدافع بوجه قوى الشر وتم إستهدافه من قوى الشر نال حتما الشهادة فخرا وإعتزازا بشهادة كل دول محور المقاومة التي تعزيه وتندد بالمجرمين القتلة .. وأجره على الله ونحن من جانب خط مقاوم نعتز بهذه الهامة الكبيرة التي قدمت نفسها قربان في مواجهة المستكبرين والذي تم إغتياله غدرا من الجبناء .. ومن جانب إنساني وإسلامي ندي كل أعمال الجبناء الذي عملهم كلها تخريبية وتطال أيديهم علماء وقادة وشعوب مستضعفة غدرا وبطرق تفسر عن مدى هبوط إخلاقهم الذي تعبر عن مدى فقد إنسانيتهم . وهم على طريق أسلافهم من قديم الزمان .

وآيران وكل دول محور المقاومة وكل أحرار العالم كلمتهم هي العليا ستعلوا كلمتهم وبالمقابل تسقط عروش الظالمين المعتدين ..

 

والحمد لله رب العالمين

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محسن فخري زاده؛ زاده الله فخرا وإعتزازا بالشهادة ..
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